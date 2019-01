पाकिस्तान के साहीवाल में संदिग्ध आतंकियों और पंजाब काउंटर-टेररिज्म डिपार्टमेंट के बीच मुठभेड़ में एक परिवार के तीन लोगों की मौत के बाद प्रधानमंत्री इमरान की केंद्र सरकार पर सवाल उठने लगे हैं। सोशल मीडिया में लोग इमरान खान के ‘नया पाकिस्तान’ पर जमकर भड़ास निकाल रहे हैं। मशहूर पत्रकार नायला इनायत ने ट्वीट कर ‘नया पाकिस्तान’ को शर्मनाक बताते हुए उन बच्चों का वीडियो शेयर किया है जिनके माता-पिता संदिग्ध आतंकियों और सुरक्षाकर्मियों की मुठभेड़ में मारे गए। पत्रकार ने ट्वीट कर लिखा, ‘यह नया पाकिस्तान की सरकार में हो रहा है। शर्मनाक। काउंटर-टेररिज्म डिपार्टमेंट ने साहीवाल में एक कार पर फायरिंग कर दी। इसमें एक पिता, मां और एक नाबालिग को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा।’

पत्रकार ने वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट में आगे लिखा, ‘ये बच्चे अपने माता-पिता के मारे जाने का डर बता रहे हैं, जबकि CTD का दावा है कि ये अपहरणकर्ता थे।’ वीडियो में बच्चे कह रहे कि वो अपने चाचा की शादी में गांव जा रहे थे। गाड़ी में मां नबीला, पिता खलील और उनके दोस्त मौलवी भी थे। एक बच्चे ने बताया, ‘फायरिंग में जिनकी मौत हो गई उन्हें गाड़ी में डालकर ले गए। बाद में हमें भी उठा लिया और पेट्रोल पंप पर छोड़कर चले गए।’

देखें वीडियो-

Happening under govt of Naya Pakistan. Shameful. The Counter Terrorism Department openend fire on a car in #Sahiwal killing husband, wife and a teenager. These kids narrate the horror of their parents being killed, while CTD claims these were kidnappers

pic.twitter.com/hf2TM6qERK

— Naila Inayat नायला इनायत (@nailainayat) January 19, 2019