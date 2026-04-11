ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई अभी भी चेहरे और पैरों की गंभीर चोटों से उभर रहे हैं। मोजतबा को ये चोटे उस हवाई हमले में लगी थीं, जिसमें उनके पिता और तत्कालीन सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत हो गई थी। हमले में मोजतबा खामेनेई का चेहरा बुरी तरह बिगड़ गया था और उनके एक या दोनों पैरों में काफी चोट लगी है। यह जानकारी उनके करीबी तीन लोगों ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को दी है।

नाम गुप्त रखने की शर्त पर जानकारी देने वाले सूत्रों के अनुसार, 56 वर्षीय व्यक्ति अपने घावों से उबर रहे हैं और मानसिक रूप से पूरी तरह चुस्त हैं। उनमें से दो ने बताया कि वे ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकों में भाग ले रहे हैं और युद्ध तथा वाशिंगटन के साथ वार्ता सहित प्रमुख मुद्दों पर निर्णय लेने में सक्रिय रूप से शामिल हैं।

यह सवाल कि क्या खामेनेई का स्वास्थ्य उन्हें राज्य के कामकाज को चलाने की अनुमति देता है। ऐसे समय में सामने आया है जब ईरान दशकों में सबसे गंभीर संकट के दौर से गुजर रहा है। क्योंकि शनिवार को पाकिस्तानी राजधानी इस्लामाबाद में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ उच्च दांव वाली शांति वार्ता जारी है।

खामेनेई के करीबी लोगों के बयानों से नेता की हालत का पिछले कई हफ्तों में सबसे विस्तृत विवरण मिलता है। हालांकि, रॉयटर्स इन विवरणों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर सका। खामेनेई के ठिकाने, उनकी हालत और शासन करने की उनकी क्षमता अभी भी जनता के लिए काफी हद तक एक रहस्य बनी हुई है, क्योंकि हवाई हमले और 8 मार्च को उनके पिता के स्थान पर उनकी नियुक्ति के बाद से उनकी कोई भी तस्वीर, वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग प्रकाशित नहीं हुई है।

ईरान के संयुक्त राष्ट्र मिशन ने रॉयटर्स के उन सवालों का जवाब नहीं दिया जिनमें खामेनेई की चोटों की गंभीरता या उनके अभी तक किसी भी तस्वीर या रिकॉर्डिंग में दिखाई न देने के कारण के बारे में पूछा गया था।

28 फरवरी को, अमेरिका और इज़रायल द्वारा शुरू किए गए युद्ध के पहले दिन उस हमले में खामेनेई घायल हो गए थे, जिसमें उनके पिता और पूर्ववर्ती अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई थी। अयातुल्ला अली खामेनेई ने ईरान में 1989 से शासन किया था। इस हमले में मोजतबा खामेनेई की पत्नी, बहनोई और भाभी सहित उनके परिवार के अन्य सदस्य भी मारे गए थे। खामेनेई की चोटों की गंभीरता के बारे में ईरान की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

खामेनेई की चोटों के बारे में जो विवरण सामने आए हैं, वे 13 मार्च को अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ द्वारा दिए गए बयान से मेल खाते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि खामेनेई घायल हो गए थे और संभवतः उनका चेहरा विकृत हो गया था। अमेरिकी खुफिया आकलन से परिचित एक सूत्र ने रॉयटर्स को बताया कि माना जा रहा है कि खामेनेई ने अपना एक पैर खो दिया है। हालांकि, सीआईए ने खामेनेई की हालत पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने सवालों का जवाब नहीं दिया।

मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ फेलो एलेक्स वटांका ने कहा कि चोटों की गंभीरता चाहे जो भी हो। इस बात की संभावना कम ही है कि नया और अनुभवहीन नेता अपने पिता के समान सर्वोपरि शक्ति हासिल कर पाएगा। वटांका ने आगे कहा कि हालांकि उन्हें निरंतरता का प्रतीक माना जाता है, लेकिन उन्हें उसी स्तर का स्वतः अधिकार प्राप्त करने में वर्षों लग सकते हैं। उन्होंने कहा कि मोजतबा की आवाज़ एक होगी, लेकिन निर्णायक नहीं होगी। उन्हें खुद को एक विश्वसनीय, शक्तिशाली और सर्वोपरि आवाज़ के रूप में साबित करना होगा। पूरे शासन को यह तय करना होगा कि वे किस दिशा में आगे बढ़ेंगे।

खामेनेई के करीबी लोगों में से एक ने कहा कि सर्वोच्च नेता की तस्वीरें एक या दो महीने के भीतर जारी होने की उम्मीद की जा सकती है और हो सकता है कि वह तब सार्वजनिक रूप से भी दिखाई दें। हालांकि तीनों सूत्रों ने इस बात पर जोर दिया कि वह तभी सामने आएंगे जब उनका स्वास्थ्य और सुरक्षा स्थिति इसकी अनुमति देगी।

ईरान की धर्मतांत्रिक शासन प्रणाली में, सर्वोच्च सत्ता एक सम्मानित शिया मुस्लिम धर्मगुरु के हाथों में होती है, जिसे 88 अयातुल्लाहों की सभा द्वारा नियुक्त किया जाता है। यह नेता निर्वाचित राष्ट्रपति की देखरेख करता है और साथ ही क्रांतिकारी गार्ड्स सहित समानांतर संस्थाओं का प्रत्यक्ष नेतृत्व करता है, जो एक शक्तिशाली राजनीतिक और सैन्य बल है।

ईरान के पहले सर्वोच्च नेता अयातुल्ला रुहोल्लाह खुमैनी थे। वह क्रांति के करिश्माई नेता और अपने समय के सबसे विद्वान धर्मगुरु के रूप में प्रसिद्ध थे। उनके उत्तराधिकारी अली खामेनेई एक कम सम्मानित धर्मगुरु थे, लेकिन वे ईरान के राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर चुके थे। 1989 में अपनी नियुक्ति के बाद उन्होंने दशकों तक अपनी सत्ता को मजबूत किया, जिसका एक कारण रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की शक्ति को बढ़ावा देना भी था।

ईरान के वरिष्ठ सूत्रों ने पहले रॉयटर्स को बताया था कि उनके बेटे मोजतबा के पास पहले जैसी पूर्ण शक्ति नहीं है। उनके पिता की हत्या के बाद उन्हें सर्वोच्च पद तक पहुंचाने में मदद करने वाले रिवोल्यूशनरी गार्ड्स युद्ध के दौरान रणनीतिक निर्णयों में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। ईरान के संयुक्त राष्ट्र मिशन ने गार्ड्स और नए सर्वोच्च नेता की शक्ति के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दिया।

अधिकारियों और अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, अपने पिता के कार्यालय में एक प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में खामेनेई ने पहले इस्लामी गणराज्य के शीर्ष स्तरों पर सत्ता का प्रयोग करने में कई वर्ष बिताए थे और वरिष्ठ गार्ड अधिकारियों के साथ संपर्क में रहते थे। मध्य पूर्व संस्थान के वटांका ने कहा कि हालांकि गार्ड्स से उनके संबंधों के कारण उन्हें अपने पिता के कट्टरपंथी दृष्टिकोण को जारी रखने की संभावना के रूप में देखा जाता है, लेकिन हम उनके विश्व दृष्टिकोण के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं।

सर्वोच्च नेता के रूप में खामेनेई का ईरानियों के साथ पहला संवाद 12 मार्च को हुआ। जिसमें उन्होंने एक लिखित बयान में कहा, जिसे एक टेलीविजन एंकर ने पढ़ा, कि होर्मुज जलमार्ग बंद रहना चाहिए और क्षेत्रीय देशों को अमेरिकी ठिकानों को बंद करने की चेतावनी दी। उनके कार्यालय ने तब से उनके कुछ अन्य संक्षिप्त लिखित बयान जारी किए हैं, जिनमें 20 मार्च का बयान भी शामिल है। जब उन्होंने फारसी नव वर्ष का स्वागत किया। जिसे उन्होंने “प्रतिरोध का वर्ष” नाम दिया। ईरान के युद्ध संबंधी रुख, कूटनीति के प्रति उसके दृष्टिकोण, पड़ोसियों, युद्धविराम वार्ता और घरेलू अशांति पर अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक नीतिगत बयान दिए गए हैं।

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