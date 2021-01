सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर और फेसबुक ने अभूतपूर्व कदम उठाते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को निलंबित कर दिया है। फेसबुक ने पहले 24 घंटे के लिए उनके एकाउंट को निलंबित किया था, बाद में उसे अनिश्चित काल के लिए प्रतिबंधित कर दिया। उन्होंने यह कदम तीन नवंबर को हुए राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप द्वारा धांधली के आरोप लगाने और यूएस कैपिटल (अमेरिकी संसद) के पास उनके समर्थकों की हिंसा के बाद उठाया है।

ट्विटर ने ट्रंप के अकाउंट को 12 घंटे के लिए निलंबित करने के साथ तीन ट्वीट को भी ब्लॉक कर दिया है, जिनमें कैपिटल हिल पर समर्थकों को संबोधित करने का वीडियो भी शामिल है। ट्विटर सुरक्षा विभाग ने बताया, “अभूतपूर्व घटना एवं वाशिंगटन में हिंसा की स्थिति को देखते हुए हमें डोनाल्ड ट्रंप के तीन ट्वीट को हटाने की जरूरत महसूस होती है जो आज किए गए थे और ये हमारी नागरिक एकता नीति का घोर उल्लंघन है।”

इससे पहले फेसबुक ने कहा कि वह दो नीतियों के उल्लंघन के चलते राष्ट्रपति के एकाउंट को 24 घंटे के लिए निलंबित रखेगा। हालांकि बाद में फेसबुक ने इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। कहा कि यह कम से कम दो हफ्ते तक रहेगा। फेसबुक और यूट्यूब ट्रंप की रैली से जुड़े वीडियो भी हटा दिए हैं।

Facebook extends the block placed on outgoing US President Donald Trump's Facebook and Instagram accounts indefinitely and for at least the next two weeks. pic.twitter.com/i6pw6gxeqZ

— ANI (@ANI) January 7, 2021