विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र हेडक्वार्टर में एक पाकिस्तानी पत्रकार को तीखा जवाब दिया। पत्रकार ने उनसे आतंकवाद के बारे में सवाल किया था। यह बातचीत तब हुई जब जयशंकर और लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलो न्यांती ने शिपिंग और नाविकों की सुरक्षा पर फोकस करने वाले एक नए ग्रुप ऑफ़ फ्रेंड्स के लॉन्च पर पत्रकारों से बात की थी।

मंत्रियों की बातों के बाद पाकिस्तानी पत्रकार ने जयशंकर से पूछा, “आपकी सरकार पाकिस्तान में आतंकवाद को स्पॉन्सर करना कब बंद करेगी?” जयशंकर ने जवाब देते हुए कहा, “एक आतंकवादी देश मुझसे यह सवाल पूछ रहा है। कम ऑन।”

शहबाज शरीफ से पत्रकार ने पूछा था सवाल

इसके बाद UN में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतनेनी ने पत्रकार से कहा, “आपका जवाब सुन लिया है। आपने अपना जवाब ज़ोर से और साफ़ सुना है।” यह बातचीत पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से एक भारतीय पत्रकार द्वारा UN हेडक्वार्टर में घुसते समय सवाल पूछे जाने के एक दिन बाद हुई। पत्रकार ने शहबाज शरीफ से पूछा, “आप आतंकवादियों को पनाह देना कब बंद करेंगे?” शरीफ ने कोई जवाब नहीं दिया।

रिपोर्ट्स के मुताबिक बाद में शरीफ से यह भी पूछा गया कि पाकिस्तान लश्कर-ए-तैयबा के चीफ हाफिज सईद पर कब केस चलाएगा? जयशंकर के साथ यह बातचीत 81वीं UN जनरल असेंबली के मौके पर भारत और लाइबेरिया द्वारा शुरू की गई एक नई समुद्री पहल से जुड़ी प्रेस बातचीत के दौरान हुई। दोनों देशों ने ‘ग्रुप ऑफ़ फ्रेंड्स ऑन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ़ शिपिंग एंड सीफ़ेयरर्स’ बनाने की घोषणा की। ये कमर्शियल जहाजों और उनके क्रू के सामने बढ़ते खतरों को लेकर चिंतित देशों को एक साथ लाता है।

लाइबेरिया से जयशंकर ने की बात

जयशंकर ने मीटिंग में कहा, “भारत नाविकों का एक बड़ा सोर्स है और लाइबेरिया सबसे बड़ी शिपिंग रजिस्ट्री है। हम शिपिंग और नाविकों की सुरक्षा को हाईलाइट करने के लिए एक साथ आए हैं। कमर्शियल शिपिंग और नाविकों पर हमले अब कोई खास बात नहीं रह गई है। पिछले कुछ महीनों में खाड़ी, लाल सागर और उसके आस-पास कमर्शियल शिपिंग और मरीना पर बार-बार हमले हुए हैं। ये काम जो समुद्री व्यापार में रुकावट डालते हैं और बेगुनाहों की जान लेते हैं, उनका बचाव बिल्कुल नहीं किया जा सकता।”

समुद्री रास्तों पर सुरक्षा खतरा

यह ग्रुप ऐसे समय में आया है जब होर्मुज स्ट्रेट, ओमान की खाड़ी, लाल सागर, अदन की खाड़ी, बाब-अल-मंडेब और काला सागर जैसे खास समुद्री रास्तों पर लगातार सुरक्षा खतरे बने हुए हैं। भारत की इस मामले में खास दिलचस्पी है क्योंकि बड़ी संख्या में भारतीय नाविक भारतीय और विदेशी झंडे वाले जहाजों पर काम करते हैं। समुद्री सुरक्षा चिंताओं का भारतीय क्रू पर भी सीधा असर पड़ा है।

23 सितंबर को ओमान के पास बल्क कैरियर MV केप डाओ पर हमला हुआ, जब वह भारत की ओर जा रहा था, तब एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई। ओमान में भारतीय दूतावास ने कहा कि वह क्रू की सुरक्षा को लेकर ओमानी अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, जबकि भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि जहाज पर सवार 20 भारतीय नाविकों में से 19 को बचा लिया गया है।

कमर्शियल शिपिंग में भी रुकावट

इन हमलों ने इस इलाके से होकर जाने वाली कमर्शियल शिपिंग में भी रुकावट डाली है। रॉयटर्स ने इस हफ्ते बताया कि 21 सितंबर को सिर्फ दो कमोडिटी जहाजों ने होर्मुज स्ट्रेट को पार किया, जबकि लड़ाई से पहले औसतन हर दिन लगभग 125 बड़े कमर्शियल जहाज गुजरते थे। स्ट्रेट में दो जहाज़ों के भी हमले की खबर है। हालांकि उन हमलों की जिम्मेदारी अभी पता नहीं चली है।

भारत ने लड़ाई-झगड़े वाले पानी में काम कर रहे अपने नाविकों के लिए अलग से सुरक्षा सलाह जारी की है। सरकार ने कहा है कि वह खाड़ी इलाके में भारतीय क्रू के लिए मॉनिटरिंग और इमरजेंसी-रिस्पॉन्स सिस्टम बनाए हुए है। नए भारत-लाइबेरिया ग्रुप का मकसद कमर्शियल शिपिंग और नाविकों की सुरक्षा पर ज़्यादा इंटरनेशनल ध्यान खींचना है, क्योंकि समुद्री रास्ते चल रहे झगड़ों से बढ़ते खतरों का सामना कर रहे हैं।

इजरायल ने पूर्वी यरूशलम में स्थित ब्रिटिश वाणिज्य दूतावास को बंद करने का आदेश दे दिया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यूके, फ्रांस और कनाडा की ओर से आयात पर बैन लगाने के प्लान के जवाब में यह कड़ा रूख अपनाया है। यूके, फ्रांस और कनाडा की वेस्ट बैंक में इज़राइली बस्तियों से होने वाले आयात को रोकना चाहते हैं। इसे लेकर तीनों देश प्लान बना रहे हैं, जिसकी जानकारी ब्रिटेन के विदेश मंत्री एड मिलिबैंड ने मंगलवार को दी। पढ़िए पूरी खबर…