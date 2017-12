अमेरिका: न्यू यॉर्क के टाइम्स स्क्वायर के पास बड़ा धमाका, हिरासत में एक शख्स

अमेरिका के न्यू यॉर्क में धमाका होने की खबर सामने आ रही है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक न्यू यॉर्क के मैनहैटन इलाके में टाइम्स स्क्वायर के बेहद करीब धमाका हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक न्यू यॉर्क पुलिस घटनास्थल पहुंच चुकी है। धमाके के कारणों के बारे में अभी कुछ खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है। पूरे इलाके को फिलहाल खाली करा दिया गया है। इसके अलावा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मेट्रो सेवा की करीब तीन लाइनों को रोक दिया गया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव सारा सैंडर्स ने बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को घटना की जानकारी दे दी गई है।

Possible pipe bomb detonated in a passageway below ground at Port Authority. One person is in custody. There are a few injuries. Police have obtained video and are confident it is contained: ABC News

— ANI (@ANI) December 11, 2017