China Coal Mine Blast: मध्य चीन के शानक्सी प्रांत में एक कोयला खदान में हुए धमाके में कम से कम 90 लोगों की मौत हो गई है। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने बताया कि यह गैस धमाका शुक्रवार को बीजिंग से लगभग 520 किमी दक्षिण-पश्चिम में स्थित किनयुआन काउंटी में हुआ। उस समय लगभग 247 कर्मचारी ड्यूटी पर थे।
प्रधानमंत्री मोदी ने हाल के वर्षों में देश की सबसे भीषण खनन आपदाओं में से एक के बाद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और चीन की जनता के प्रति संवेदना व्यक्त की।
प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, “चीन के शानक्सी प्रांत में खदान दुर्घटना में लोगों की जान जाने से मैं दुखी हूं। भारत की जनता की ओर से, मैं राष्ट्रपति शी जिनपिंग और चीन की जनता के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर शोक संतप्त परिवारों को इस दुख की घड़ी में संबल प्रदान करे। मैं लापता लोगों के शीघ्र और सुरक्षित मिलने की प्रार्थना करता हूं।”
दोषियों को मिलेगी सजा- शी जिनपिंग
राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने विस्फोट के मद्देनजर चीन भर के अधिकारियों से बड़ी दुर्घटनाओं को रोकने के प्रयासों को तेज करने का आग्रह किया है। शी जिनपिंग ने कहा, “सभी क्षेत्रों और विभागों को इस दुर्घटना से सबक लेना चाहिए, सुरक्षा के प्रति सतर्क रहना चाहिए, पूरी तरह से जांच करनी चाहिए, सभी प्रकार के जोखिमों और छिपे हुए खतरों को दूर करना चाहिए और बड़ी और गंभीर दुर्घटनाओं की रोकथाम और रोकथाम के लिए दृढ़ संकल्पित होना चाहिए।”
शी जिनपिंग ने दुर्घटना के बाद की स्थिति से उचित ढंग से निपटने का आह्वान किया और इसके कारणों की गहन जांच करने का आग्रह किया, साथ ही कानून के अनुसार दोषियों को सजा दिलाने की भी मांग की।
शानक्सी प्रांत चीन का प्रमुख कोयला खनन प्रांत माना जाता है। ग्रीस से भी बड़े आकार और लगभग 3.4 करोड़ की आबादी वाले इस प्रांत में पिछले साल लाखों खनिकों ने 1.3 अरब टन कोयले का खनन किया, जो चीन के कुल खनन का लगभग एक तिहाई है। चीन में, कम लागत और उच्च उपलब्धता के कारण कोयला एक प्रमुख ऊर्जा स्रोत बना हुआ है, भले ही देश हरित ऊर्जा की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है। खनन दुर्घटनाएं आम रही हैं, हालांकि अधिकारियों ने पिछले कुछ सालों में सुरक्षा में सुधार के लिए उपाय लागू किए हैं।
पहले भी हुए धमाके
फरवरी 2023 में, उत्तरी चीन के इनर मंगोलिया क्षेत्र में एक खुली खदान में हुए हादसे में 53 लोग मारे गए थे। सरकारी मीडिया के अनुसार, नवंबर 2009 में पूर्वोत्तर चीन के हेइलोंगजियांग प्रांत में एक खदान में हुए विस्फोट में 108 लोग मारे गए थे।
चीन में आया 5.2 तीव्रता का भूकंप
चीन के गुआंग्शी प्रांत में सोमवार तड़के भूकंप आया है, जिसमें कम से कम दो लोगों की जान चली गई है। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.2 मापी गई है। यह भूकंप लिउझोउ शहर के लियुनन इलाके में आया। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…