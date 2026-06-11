पाकिस्तान के कब्ज़े वाले कश्मीर (POK) में पाकिस्तानी सरकार की कार्रवाई से खूब खून-खराबा हुआ। इस गैरकानूनी तरीके से कब्ज़े वाले इलाके का एक पहलू जांच के दायरे में आ गया है। पाक के गैर-कानूनी कंट्रोल में होने के बावजूद POK में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, असेंबली और झंडा क्यों है? इन संस्थाओं का होना कुछ लोगों को हैरान कर सकता है। हालांकि ये सब दिखावा है।

POK हाल के सालों में अशांति के सबसे खतरनाक दौर से जूझ रहा है और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) और पाकिस्तान की सरकार के बीच बड़े टकराव की आशंका है। ऐसे में इलाके के प्रधानमंत्री फैसल मुमताज राठौर ने बातचीत पर लौटने की अपील की है। कार्रवाई के कुछ दिनों बाद 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। इसके बाद उनके खिलाफ देशद्रोह के केस लगाए गए हैं और 10 मिलियन PKR का इनाम रखा गया है।

POK पर पाकिस्तान का कंट्रोल

इन घटनाओं ने एक बुनियादी सवाल की ओर ध्यान खींचा है। अगर POK पर पाकिस्तान का कंट्रोल है, तो यह लगभग या आधा आज़ाद देश जैसा क्यों दिखता है? इसके नेताओं के पास देश जैसे टाइटल क्यों हैं? पाक ने ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम क्यों बनाया जो, कम से कम ऊपर-ऊपर से, जम्मू और कश्मीर को आर्टिकल 370 के तहत मिली खास कानूनी व्यवस्था जैसा दिखता है?

हालांकि पाकिस्तान इसे आज़ाद जम्मू और कश्मीर कहता है, लेकिन कई लोगों के लिए इसमें असल में आज़ाद जैसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान ने लंबे समय से इस इलाके के स्टेटस, इसके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विधानसभा और झंडे को ऑटोनॉमी के सिंबल के तौर पर दिखाया है। इसके बजाय, वे POK के राजनीतिक और आर्थिक मामलों पर पाक के दबदबे को छिपाने का ज़रिया रहे हैं। POK में हुए विरोध प्रदर्शनों में करीब 27 लोग मारे गए।

POK के लिए इस व्यवस्था की तुलना अक्सर भारत के अब खत्म हो चुके आर्टिकल 370 से की जाती थी। यह संवैधानिक प्रावधान 2019 में हटाए जाने से पहले जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देता था। लेकिन जहां दोनों क्षेत्रों के अपने संविधान, झंडे और चुनी हुई सरकारें थीं, वहीं POK की ऑटोनॉमी की आलोचना काफी हद तक सिंबॉलिक बताकर की गई है।

POK में इस तरह की व्यवस्था के पीछे का कारण कश्मीर का इतिहास, पाकिस्तान के डिप्लोमैटिक हिसाब-किताब और एक गवर्नेंस मॉडल से जुड़ा है, जिसके बारे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह मुजफ्फराबाद में नाम मात्र की ऑटोनॉमी देता है, जबकि असली पावर रावलपिंडी और इस्लामाबाद में रहती है। ये दोनों क्रमशः मिलिट्री और सिविलियन संस्थानों के पावर सेंटर हैं।

JAAC का नेतृत्व कर रहा आंदोलन

POK में प्रशासनिक व्यवस्था ने गैर-कानूनी कब्जे वाले क्षेत्र में JAAC के नेतृत्व वाले आंदोलन के बीच अहमियत हासिल कर ली है। इस ग्रुप ने सालों से महंगाई, बिजली के टैरिफ और गवर्नेंस के मुद्दों के खिलाफ आंदोलन चलाया है। इसने उस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को भी चुनौती दी है जिसके ज़रिए पाकिस्तान POK को चलाता है। यह दूसरी बार है जब POK में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और खून-खराबा हुआ है।

अब जब POK के प्रधानमंत्री आंदोलनकारियों से बातचीत की अपील कर रहे हैं, तो एक बुनियादी सवाल पूछना बनता है। अगर POK “आज़ाद” है जैसा कि पाकिस्तान दावा करता है, तो उसके लोग बार-बार पाक के उनके मामलों में दखल का विरोध क्यों कर रहे हैं? इसे समझने के लिए हमें अगस्त 1947 में वापस जाना होगा।

POK में प्रधानमंत्री क्यों है?

जब ब्रिटिश इंडिया का बंटवारा हुआ, तो जम्मू और कश्मीर रियासत ने अभी तक यह तय नहीं किया था कि वह भारत में शामिल होगा या पाकिस्तान में। उसी साल अक्टूबर में पाकिस्तान के समर्थन वाले मुजाहिद्दीन ने राज्य पर हमला कर दिया। इस बढ़त का सामना करते हुए महाराजा हरि सिंह ने भारत सरकार को फोन किया और भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ़ एक्सेशन पर साइन किए। इससे जम्मू और कश्मीर रियासत कानूनी तौर पर भारत में शामिल हो गया। इसके बाद भारतीय सैनिकों को एयरलिफ्ट करके श्रीनगर भेजा गया और इसके बाद पहला भारत-पाकिस्तान युद्ध हुआ।

1947 का संघर्ष सीज़फ़ायर के साथ खत्म हुआ, जिससे पाकिस्तान का उस पुरानी रियासत के एक हिस्से पर कंट्रोल हो गया। भारत का कहना है कि POK, गिलगित बाल्टिस्तान और शक्सगाम घाटी समेत पुरानी रियासत का पूरा इलाका भारत का एक अहम हिस्सा है और कहता है कि पाकिस्तान ने इन इलाकों पर अभी भी गैर-कानूनी कब्ज़ा किया हुआ है।

पंजाब, सिंध या बलूचिस्तान के उलट POK कभी भी आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान का प्रांत नहीं हो सकता। यह कोई एक्सीडेंट नहीं था, यह एक सोचा-समझा कदम था। जबकि भारत पूरे जम्मू और कश्मीर को अपना अहम हिस्सा मानता है, पाकिस्तान ने एक चालाक चाल चलते हुए उस इलाके को “विवादित” दर्जा दे दिया जिस पर उसने गैर-कानूनी तरीके से कब्ज़ा कर लिया था। पाक पूरे जम्मू और कश्मीर पर अपना दावा बनाए रखना चाहता था ताकि बड़ा कश्मीर विवाद अनसुलझा रहे।

लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने 2020 में रेडिफ में एक लेख में लिखा, “पाकिस्तान को लगता है कि अगर उसने गिलगित बाल्टिस्तान, PoK या दोनों को जो J&K के इलाकों का ही हिस्सा हैं, पाकिस्तान का जायज़ प्रांत घोषित कर दिया, तो इससे पूरे J&K के लिए उसका केस कमज़ोर हो जाएगा और कानूनी मुश्किलें पैदा होंगी।”

दबदबे को छिपाने के लिए पाक की चाल

इस्लामाबाद ने POK के राजनीतिक और आर्थिक मामलों पर अपने कंट्रोल और दबदबे को छिपाने के लिए ऑटोनॉमस जैसे तरीकों का इस्तेमाल किया है। उसने गिलगित बाल्टिस्तान के साथ और भी बुरा किया है। उसने इलाके के लिए एक अलग प्रशासनिक और राजनीतिक ढांचा बनाया, जिससे वह POK को एक सेल्फ-गवर्निंग एंटिटी के तौर पर दिखा सका जो भारत में शामिल नहीं हुआ। पाकिस्तान की फ़ेडरल सरकार और सरकार का उस पर काफ़ी असर बना हुआ है। समय के साथ POK को अपने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विधानसभा और ज्यूडिशियरी मिल गईं।

1949 में कराची एग्रीमेंट के तहत डिफ़ेंस, फ़ॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन जैसे ज़रूरी सब्जेक्ट पाकिस्तान को ट्रांसफ़र कर दिए गए। POK को धीरे-धीरे अपने कुछ इंस्टीट्यूशन मिले, जिसका नतीजा 1974 का इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट था, जिसने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के ऑफ़िस, एक विधानसभा और एक ज्यूडिशियल सिस्टम बनाया। जहां इन संस्थानों ने POK को ऑटोनॉमी का दिखावा दिया, वहीं इस्लामाबाद ने कई पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और फ़ाइनेंशियल मामलों पर पक्का कंट्रोल बनाए रखा।

क्या POK की ऑटोनॉमी भारत के अब खत्म हो चुके आर्टिकल 370 जैसी है?

POK में इस व्यवस्था की तुलना अक्सर आर्टिकल 370 से की जाती है, जो 2019 में हटाए जाने से पहले जम्मू और कश्मीर को खास दर्जा देने वाला संवैधानिक नियम था। अगस्त 2019 से पहले जम्मू और कश्मीर का अपना संविधान, अपना झंडा और शासन के कई क्षेत्रों में काफी ऑटोनॉमी थी।

हालांकि ये समानताएं काफी हद तक ऊपरी हैं। आर्टिकल 370 भारत के संविधान में शामिल था और उन शर्तों से निकला था जिनके तहत जम्मू और कश्मीर भारत में शामिल हुआ था। POK का प्रशासनिक स्ट्रक्चर पाकिस्तान के सोचे-समझे फैसले से बना, जिसने इसे फेडरेशन में फॉर्मल रूप से शामिल किए बिना, इसे एक अलग विवादित क्षेत्र के रूप में चलाने का फैसला किया। यह विवादित क्षेत्र पर शासन करने का एक तरीका है, जबकि एक खास डिप्लोमैटिक पोजीशन रखने की गुंजाइश खुली रखी जाती है।

वहीं भारत ने हमेशा माना है कि जम्मू और कश्मीर पूरी तरह से भारत का एक अभिन्न हिस्सा है। कागज़ों पर POK को काफी ऑटोनॉमी मिली हुई लगती है। यह इलाका अपने लेजिस्लेटर चुनता है। इसका एक प्रधानमंत्री होता है जो सरकार चलाता है और एक राष्ट्रपति होता है जो नाम का हेड होता है। इसमें कोर्ट, मिनिस्ट्री और ब्यूरोक्रेसी होती है। इसका एक अलग झंडा भी होता है जो पाकिस्तान के नेशनल फ्लैग के साथ फहराया जाता है। POK में प्रशासनिक पावर ज़्यादातर इस्लामाबाद से भेजे गए ऑफिसर इस्तेमाल करते हैं। ये ऑफिसर ज़्यादातर प्रशासन चलाते हैं।

POK के संस्थानों के पास असल में कितनी पावर है?

जो दिखता है और जो असल में है, उसके बीच एक गैप है। यह लंबे समय से विवाद का कारण रहा है और JAAC अपने 38-पॉइंट एजेंडा से इसे ठीक करना चाहता है। पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट इन्हीं बदलावों का विरोध करने पर तुला हुआ है। पाक ने पावर के कई सबसे ज़रूरी हिस्सों पर कंट्रोल बनाए रखा है। ऐतिहासिक रूप से इस असर का ज़्यादातर हिस्सा कश्मीर काउंसिल के ज़रिए आता था, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की हेड वाली एक पावरफुल इंस्टीट्यूशन है।

हालांकि 1970 के दशक में हुए संवैधानिक सुधारों ने उस फ्रेमवर्क के कुछ हिस्सों को बदल दिया, लेकिन कई लोगों का मानना है कि ज़रूरी मामलों पर असली अधिकार पाकिस्तान की फ़ेडरल सरकार और एस्टैब्लिशमेंट के पास ही रहा। POK पर फ़ेडरल सरकार का दबदबा फिर से सामने आया है। JAAC की उठाई गई कई मांगें सिर्फ़ आर्थिक नहीं हैं। इसलिए JAAC के पास मांगों जितनी ही ज़रूरी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और फ़ैसले लेने का अधिकार है।

JAAC ने जिन सबसे विवादित चिंताओं पर ज़ोर दिया है, उनमें से एक POK की रिफ्यूजी के लिए रिज़र्व विधानसभा सीटों से जुड़ी है। इन सीटों को POK में रहने वाले लोग नहीं, बल्कि पाकिस्तान के अलग-अलग हिस्सों में रहने वाले लोग चुनते हैं, जिनका ताल्लुक पहले जम्मू और कश्मीर रियासत से है। कराची के अख़बार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक उनकी आबादी लगभग 4.34 लाख होने का अनुमान है।

एक्सपर्ट्स और JAAC का तर्क है कि ये सीटें इस्लामाबाद और रावलपिंडी को इलाके में चुनावी नतीजों पर असर डालने का एक और ज़रिया देती हैं। एक तरह से POK असेंबली, प्रधानमंत्री और बेशक, राष्ट्रपति, सभी पाकिस्तान के हाइब्रिड शासन के तहत इस्लामाबाद के अधिकार का ही हिस्सा हैं। असल में इलाके के बाहर रहने वालों को भी अंदर रहने वालों के बराबर राजनीतिक अहमियत दी गई थी। वे सभी इस्लामाबाद और रावलपिंडी के पाकिस्तान के सिविल-मिलिट्री सिस्टम के अंदर काम करते हैं।

POK के नेताओं, अधिकारियों को वफ़ादारी की कसम खानी पड़ती है। यह विवाद का विषय क्यों है?

एक और बड़ा मुद्दा POK में नेताओं, जजों और संवैधानिक पदाधिकारियों पर लगाई गई ज़रूरी कसम है। पाकिस्तान के प्रांतों में ‘विचारधारा की वफ़ादारी’ साबित करने के लिए कोई टेस्ट नहीं देना होता लेकिन POK में लोगों के प्रतिनिधियों को कश्मीर के पाकिस्तान में शामिल होने के लिए अपना समर्थन देना होता है। यह एक ऐसी ज़रूरत है जो दूसरे राजनीतिक विचारों को मुख्यधारा में आने से रोकती है।

इस वजह से POK में कई लोगों को लगता है कि उनके चुने हुए प्रतिनिधियों के पास पाक की मंज़ूरी के बिना स्थानीय चिंताओं को दूर करने का अधिकार नहीं है। यही दूरी मौजूदा अशांति की जड़ है। इन बातों के साथ-साथ शिकायतों और विरोधों, और पाकिस्तानी सरकार की कड़ी कार्रवाई ने एक अजीब बात को सामने लाया है और इसे नज़रअंदाज़ करना मुश्किल है। पाकिस्तान द्वारा POK का अलग राजनीतिक ढांचा बनाने का इस्तेमाल यह दिखाने के लिए किया गया है कि यह इलाका असल में पाकिस्तान से अलग था। लेकिन दशकों बाद ऑटोनॉमी को दिखाने वाले इस फ्रेमवर्क ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि POK में असल में कितनी ऑटोनॉमी है।

भले ही विरोध कम हो गया हो और POK के प्रधानमंत्री बातचीत के लिए ज़ोर दे रहे हों, लेकिन उलझन बनी हुई है। इस इलाके में एक प्रधानमंत्री, एक राष्ट्रपति और एक झंडा हो सकता है, लेकिन कश्मीरियों को पता है कि POK पर असल में कौन राज कर रहा है।

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