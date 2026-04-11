अमेरिकी और ईरानी नेतृत्व के बीच इस्लामाबाद में बैठक होने वाली है। ये डील युद्ध खत्म करने के लिए हो रही है। अमेरिका और इजरायल के साथ ईरान के युद्ध में हजारों लोगों की मौत हुई और ग्लोबल एनर्जी सप्लाई में भी रुकावट आई है। दोनों पक्षों में कुछ खास चीजों पर चर्चा करने की उम्मीद है। ईरान का कहना है कि औपचारिक बातचीत तभी शुरू हो सकती है जब अमेरिकी, लेबनान में सीज़फ़ायर पर वादा करे और ईरान पर लगे बैन हटाए।

इन मुद्दों पर हो सकती चर्चा

1- ईरान लेबनान में सीज़फ़ायर चाहता है, जहां मार्च में लड़ाई शुरू होने के बाद से ईरान-समर्थित हिज़्बुल्लाह मिलिटेंट्स पर इजरायली हमलों में लगभग 2,000 लोग मारे गए हैं। इजरायल और अमेरिका ने कहा है कि लेबनान कैंपेन ईरान-अमेरिका सीजफ़ायर का हिस्सा नहीं है, जबकि ईरान का कहना है कि यह है।

2- ईरान चाहता है कि अमेरिका, ईरानी एसेट्स को अनब्लॉक करे और बैन को खत्म करे क्योंकि इसके कारण उसकी इकॉनमी कमज़ोर हुई। अमेरिका ने इशारा किया है कि वह ईरान से उसके न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम से पीछे हटने के बदले में बड़े बैन हटाने के लिए तैयार है।

3- ईरान होर्मुज स्ट्रेट पर अपने अधिकार को मानना चाहता है, जहां उसका मकसद ट्रांजिट फीस इकट्ठा करना और एक्सेस को कंट्रोल करना है। इससे खाड़ी की ताकत में बड़ा बदलाव आएगा। अमेरिका चाहता है कि इसे बिना किसी रोक-टोक (जिसमें टोल भी शामिल है) के तेल टैंकरों और दूसरे ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाए।

4- उम्मीद है कि ईरान छह हफ़्ते की लड़ाई के दौरान हुए सभी नुकसान के लिए मुआवज़े की मांग करेगा। अमेरिका ने इस पर कोई कमेंट नहीं किया है।

5- ईरान चाहता है कि उसे यूरेनियम एनरिच करने की इजाज़त दी जाए, जिसे अमेरिका ने मना कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ोर देकर कहा है कि इस पर कोई मोलभाव नहीं हो सकता।

6- इजरायल और अमेरिका दोनों चाहते हैं कि ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटी में भारी कटौती की जाए। ईरान ने कहा है कि उसके जबरदस्त मिसाइल हथियारों पर कोई मोल-भाव नहीं हो सकता।

7- ईरान चाहता है कि इस इलाके से अमेरिकी लड़ाकू सेना वापस बुला ली जाए, सभी मोर्चों पर लड़ाई खत्म हो और हमला न करने का वादा किया जाए। ट्रंप ने शांति समझौता होने तक मिडिल ईस्ट में मिलिट्री एसेट्स बनाए रखने की कसम खाई है और चेतावनी दी है कि अगर वह ऐसा नहीं करता है तो लड़ाई बहुत बढ़ जाएगी।

जेडी वेंस क्यों कर रहे अमेरिका का नेतृत्व?

पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस यूएस की ओर से चर्चा का नेतृत्व कर रहे हैं। इस बारे में भी बात होनी चाहिए कि आखिर शांति वार्ता के लिए अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को ही क्यों चुना गया? जब अमेरिका-इजरायल ने ईरान के साथ युद्ध शुरू किया तब उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इसके पक्ष में नहीं थे। ऐसे में ईरान ने मांग की कि वह शांति वार्ता के लिए उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से बात करना ज्यादा पसंद करेंगे। इस कारण ईरानी शासन की इच्छा पूरी करने के लिए जेडी वेंस को वार्ता का नेतृत्व करने के लिए चुना गया।

(यह भी पढ़ें- कौन हैं मोहम्मद बगेर गलिबफ?)

ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बगेर गलिबफ अमेरिका के साथ शांति वार्ता के लिए ईरानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। बगेर गलिबफ एक अहम राजनीतिक हस्ती के तौर पर उभरे हैं। पढ़ें पूरी खबर