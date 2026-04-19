ईरान और अमेरिका के बीच आधिकारिक तौर पर अभी सीजफायर है। इसके बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने की घोषणा कर दी, लेकिन 24 घंटे के बाद ही उसने ये आदेश वापस ले लिया और इसे बंद करने की घोषणा कर दी। ईरान का कहना है कि अमेरिका ने समझौता नियमों का उल्लंघन किया है। जब से यह युद्ध शुरू हुआ, उसके बाद ईरान ने खाड़ी देशों पर भी हमले किए हैं। इसमें संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) भी शामिल है जिसपर ईरान ने सबसे अधिक हमले किए। UAE के विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री सईद बिन मुबारक अल हाजेरी का कहना है कि अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर काफी नहीं है। उनका कहना है कि युद्ध का कोई भी टिकाऊ समाधान ईरान के सभी खतरों को ध्यान में रखकर होना चाहिए।

ईरान पर हमलावर UAE के मंत्री

इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक ईमेल इंटरव्यू में राज्य मंत्री सईद अल हाजेरी ने पश्चिम एशिया में युद्ध, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ब्लॉक करने, ईरान के हमलों और उसके असर, सीजफ़ायर और बातचीत और UAE में बड़ी भारतीय कम्युनिटी पर बात की। UAE के विदेश मंत्री ने कहा कि हमारा देश सीजफ़ायर की घोषणा और उससे जुड़ी बातचीत पर करीब से नज़र रख रहा है। उन्होंने कहा कि हम सीज़फ़ायर एग्रीमेंट के नियमों पर और स्पष्टीकरण चाहते हैं ताकि यह पक्का हो सके कि ईरान सभी दुश्मनी को तुरंत खत्म करने के लिए पूरी तरह से और वेरिफ़ाई किया जा सकने वाला कमिटमेंट दिखाए।

‘होर्मुज का बंद होना आर्थिक आतंकवाद’

यूएई के मंत्री ने कहा, “सिर्फ़ सीजफायर काफी नहीं है। इस युद्ध का कोई भी टिकाऊ हल ईरान के सभी खतरों से निपटना होगा। उसकी न्यूक्लियर क्षमताएं, उसकी बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन, उससे जुड़े प्रॉक्सी, और होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह और बिना किसी शर्त के फिर से खोलना भी शामिल है। हमें इस बात को लेकर साफ-साफ पता होना चाहिए कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अभी भी बंद है। आने-जाने पर रोक लगाई जा रही है, शर्तें तय की जा रही हैं और उसे कंट्रोल किया जा रहा है। ईरान जहाजों को ट्रांज़िट के लिए परमिशन लेने के लिए मजबूर कर रहा है और हर जहाज पर टोल ले रहा है। इसका असर सिर्फ UAE और उसके पड़ोसियों पर ही नहीं पड़ रहा है, बल्कि भारत पर भी पड़ रहा है, जो अपने कच्चे तेल, LPG और फर्टिलाइजर के इंपोर्ट के एक बड़े हिस्से के लिए इस कॉरिडोर पर निर्भर है। हर दिन जब होर्मुज बंद रहता है, तो भारतीय घरों और बिजनेस पर खर्च बढ़ता जाता है। यह नेविगेशन की आज़ादी नहीं है, यह आर्थिक आतंकवाद है जिसे अंतरराष्ट्रीय कम्युनिटी को तुरंत सुलझाना चाहिए।”

UAE के मंत्री ने कहा कि हमने यह लड़ाई नहीं चाही थी। उन्होंने कहा कि असल में हमने इसे रोकने की पूरी कोशिश की और यह युद्ध शुरू होने से पहले, UAE और दूसरे खाड़ी देशों ने हर मौजूद चैनल से यह साफ़ कर दिया था कि उनके इलाके और एयरस्पेस का इस्तेमाल ईरान पर हमला करने के लिए नहीं किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि यह भरोसा पूरी ईमानदारी और अच्छी नीयत से दिया गया था। ईरान ने इसे नज़रअंदाज़ करके उन्हीं देशों पर हमला किया जिन्होंने शांति बनाए रखने के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत की थी।

ईरान ने किए UAE पर हमले

28 फरवरी से ईरान ने अकेले UAE के खिलाफ 537 बैलिस्टिक मिसाइलें, 26 क्रूज़ मिसाइलें और 2,256 आतंकवादी ड्रोन लॉन्च किए हैं, जो हर दूसरे टारगेटेड देश के खिलाफ़ से ज़्यादा हैं। मंत्री के अनुसार UAE ने लड़ाई को बढ़ने से रोकने के लिए ईमानदारी से और लगातार कोशिशें कीं, और उन कोशिशों का जवाब पहले से सोचे-समझे हमले से मिला।

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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को सौंपने के लिए तैयार हो गया। हालांकि ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के दावे को खारिज कर दिया है। पढ़ें पूरी खबर