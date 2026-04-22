Rajnath Singh In Germany: केंद्रीय रक्षा मंत्री इस समय जर्मनी में हैं और वहां उन्होंने भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि यह उनकी जर्मनी की पहली यात्रा है। साथ ही उन्होंने कहा कि वे अमेरिका कई बार जा चुके हैं, जिनमें दो यात्राएं डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद की भी हैं। उनकी यह बात सुनकर वहां मौजूद लोग हंस पड़े।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा, “मैं जिन भी देशों में जाता हूं, हमारी कोशिश रहती है कि भारतीय समुदाय के लोगों से ज्यादा से ज्यादा मिल सकूं। उनके साथ बातचीत हो सके और वहां के हालात से हम भी परिचित हो सकें। अगर वो कोई नई बातें भी जानना चाहें तो हम उनको वो दे सकें। मैं जर्मनी में पहली बार आया हूं। वैसे अमेरिका में सात-आठ बार गया हूं, लेकिन जर्मनी में पहली बार आया हूं।”

राजनाथ सिंह ने आगे कहा, “ट्रंप साहब जब से राष्ट्रपति बने हैं तब से दो बार गया हूं। अब आप लोगों के हंसने का कारण मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैं तो आप लोगों को देखकर ही मुस्कुरा रहा हूं। जर्मनी की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय समुदाय में इसकी एक अलग ही प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता है। इस सफलता में जर्मनी के मूल निवासियों का निस्संदेह महत्वपूर्ण योगदान रहा है, वहीं भारतीय प्रवासी समुदाय का भी इसमें योगदान है। इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता।”

#WATCH | Berlin, Germany: Speaking at the Indian community event, Defence Minister Rajnath Singh candidly says, "…This marks my very first visit to Germany. I have visited the United States 7-8 times… In fact, since Trump assumed the presidency, I have visited the US… pic.twitter.com/4kUGeJQ4DL — ANI (@ANI) April 22, 2026

प्रधानमंत्री ने दोनों पक्षों से युद्ध समाप्त करने की अपील की- राजनाथ सिंह

क्या पश्चिम एशिया संकट के बीच शांति स्थापित करने में भारत की कोई भूमिका हो सकती है के सवाल पूछे जाने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा,”भारत ने अपनी तरफ से कोशिश भी की है लेकिन आप जानते हैं कि कभी कभी संकट चल रही होती है तो कोई समस्या रहती है सब का एक समय हुआ करता है हो सकता है कि कल वो समय आ जाए जब भारत उसमें अपनी भूमिका निभाए और उसको सफलता भी मिल जाए। हम इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री ने दोनों पक्षों से युद्ध समाप्त करने की अपील की है। कूटनीतिक मामलों में हमारे प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण बहुत संतुलित है।”

भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया- राजनाथ सिंह

भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में बोलते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, “जब दुनिया के कई बड़े देश आर्थिक मंदी का सामना कर रहे हैं, तब भारत की अर्थव्यवस्था आज लगभग 7% की विकास दर से आगे बढ़ रही है। भारत शिक्षा, कौशल, अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में अभूतपूर्व स्तर पर काम कर रहा है। अब, अगर मैं उपलब्धियों की बात करूं, तो यह एक लंबी लिस्ट है। आज, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। आज, दुनिया के हर 10वें यूनिकॉर्न में से एक भारतीय है। भारत तीसरा सबसे बड़ा एआई इकोसिस्टम है।”

ख्वाजा आसिफ के बयान पर राजनाथ का जवाब

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कोलकाता पर हमले से संबंधित हालिया टिप्पणियों पर कड़ा प्रहार किया। राजनाथ सिंह ने मंगलवार को कहा कि उन्हें इस तरह का भड़काऊ बयान नहीं देना चाहिए क्योंकि अगर उनकी नजर बंगाल पर पड़ी तो पाकिस्तान कितने हिस्सों में बंट जाएगा, यह तो सिर्फ भगवान ही जानते हैं। पढ़ें पूरी खबर…