Donald Trump News: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को चेतावनी दी कि अमेरिका एक ही रात में पूरे ईरान को तबाह कर सकता है और वह रात मंगलवार शाम हो सकती है। ट्रंप ने कहा, “पूरे देश (ईरान) को एक ही रात में खत्म किया जा सकता है। यह कल रात भी हो सकता है।”

व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, “हम आज यहां सैन्य प्रयासों से अब तक के सबसे बड़े, सबसे जटिल और सबसे भयावह सर्च ऑपरेशन में से एक की सफलता का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आम तौर पर, जब युद्ध में विमान गिरा दिए जाते हैं, खासकर जब आप किसी शक्तिशाली समूह, किसी दुष्ट समूह से लड़ रहे हों, तो आप वास्तव में ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आप एक को उठाने के लिए 200 लोगों को भेजते हैं और यह ऐसा काम है जिसे आमतौर पर उतनी बार नहीं किया जाता जितना आप करना चाहते हैं।”

पूरा देश एक ही रात में तबाह किया जा सकता है- ट्रंप

डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा, “इस मामले में हमने दो को बचाया, जो शायद पहले कभी नहीं किया गया था। लेकिन हमने किया। हमारे पास बेहतरीन प्रतिभा थी। मुझे लगता है कि हमें थोड़ी किस्मत भी मिली और हमें बहुत से लोगों, बहुत से महान लोगों से मदद मिली और इसमें शामिल होना एक सम्मान की बात थी। यह बहुत ऐतिहासिक है। यह एक ऐसा बचाव अभियान है जो इतिहास में दर्ज हो जाएगा। गुरुवार देर रात ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में भाग लेते हुए एक अमेरिकी एफ-15 फाइटर जेट ईरान में दुश्मन के इलाके में गिर गया, जहां हम अविश्वसनीय रूप से अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसा प्रदर्शन पहले कभी किसी ने नहीं देखा। पहले भी ऐसा हो चुका है। पूरे देश को एक ही रात में तबाह किया जा सकता है और वह रात शायद कल ही हो।”

#WATCH | Washington, DC: US President Donald Trump says, "The entire country could be taken out in one night, and that night might be tomorrow night"



"We are here today to celebrate the success of one of the largest, most complex, most harrowing combat searches ever attempted by… pic.twitter.com/20JAcH0eTh — ANI (@ANI) April 6, 2026

किसी ने कुछ जानकारी लीक की- ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति ने दो पायलटों के बचाव अभियान का जिक्र करते हुए कहा, “ईरान में बचाव अभियान के दौरान अमेरिकी सैन्य कर्मियों को बहुत करीब से गोलीबारी का सामना करना पड़ा।” उन्होंने आगे कहा, “ईरान में दूसरे बचाव अभियान में 155 विमान शामिल थे।” डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप लगाया कि ईरान में पायलट को बचाने के अभियान की जानकारी लीक हो गई है। उन्होंने कहा कि वह मीडिया संगठन से उस सोर्स का नाम बताने को कहेंगे जिसने ईरान बचाव अभियान की जानकारी लीक की है और चेतावनी दी कि यह नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है और सहयोग न करने पर जिम्मेदार व्यक्ति को जेल हो सकती है।

ईरान ने ठुकराया सीजफायर का प्रस्ताव



ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुज’ को फिर से खोलने के लिए तय की गई समय सीमा से पहले ही, पांच हफ़्ते से चल रहे संघर्ष को रोकने के लिए लाए गए सीज़फ़ायर प्रस्ताव को ठुकरा दिया। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ‘इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज़ एजेंसी के हवाले से बताया कि ईरान के जवाब में दस शर्तें शामिल हैं, जिनमें इस क्षेत्र में चल रहे संघर्षों को खत्म करना, ‘स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़’ से सुरक्षित गुज़रने के लिए एक प्रोटोकॉल तय करना, प्रतिबंधों को हटाना और पुनर्निर्माण कार्य शामिल हैं। पढ़ें पूरी खबर…