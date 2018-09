Emmy Awards 2018 Winners: Emmy Awards 2018 का ऐलान कर दिया गया है। टीवी के इस सबसे फेमस अवार्ड समारोह में ‘गेम ऑफ थ्रोन्स’ का खूब डंका बजा है। इस लोकप्रिय टीवी शो को नॉमिनेशन की 15 कैटेगरी में से 7 अवार्ड मिले हैं। Emmy Awards 2018 की पहली रात अश्वेत कलाकारों की भी धूम नजर आई। गेस्ट कैटेगरी में अश्वेत कलाकार छाए रहे। टीवी शो ‘वेस्टवर्ल्ड’ के कार्यकारी निर्माता जोनाथन नोलन ने एक इवेंट में इंटरैक्टिव मीडिया के लिए ट्रॉफी ग्रहण करने के दौरान ‘गेम ऑफ थ्रोन्स’ के दबदबे का जिक्र भी किया। ‘वेराइटी डॉट कॉम’ के मुताबिक उन्होंने ‘गेम ऑफ थ्रोन्स’ के शोरनर्स डी.बी. वेइस और डेविड बेनीऑफ का शो के हालिया सीजन का समापन करने को लेकर मजाकिया अंदाज में शुक्रिया अदा किया ताकि बाकी लोग भी Emmy जीत सकें।

टीवी शो ‘दि असाइनेशन ऑफ जियानी वर्साचे’ ने रविवार रात हुए पुरस्कार समारोह में चार अवॉर्ड जीते। वहीं ‘द क्राउन’, ‘द हैंडमेड्स टेल’ और ‘द मार्वलस मिसेज माईसेल’ ने तीन-तीन अवॉर्ड अपने नाम किए। टीवी सीरीज ‘स्टार ट्रेक’ को गवर्नर्स अवॉर्ड मिला। समारोह में ‘स्टार ट्रेक: डिसकवरी’ के 100 से ज्यादा क्रू सदस्य मौजूद थे।

Congratulations to #GOT @GameOfThrones on your #Emmys for Outstanding Drama Series pic.twitter.com/2MLAVPnxCC

— The Emmys® (NATAS) (@TheEmmys) September 18, 2018