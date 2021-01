Elon Musk की कंपनी स्पेस एक्स ने एक ही रॉकेट से 143 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। इससे पहले भारत ने 2017 में एक रॉकेट से 104 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे थे। अभी तक भारत के नाम एक रॉकेट से सबसे ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च करने का रिकॉर्ड था।

इन सभी सैटेलाइट को Falcon 9 से लॉन्च किया गया। फ्लोरिडा के कैप केनेवरल से भारतीय समय अनुसार इसे रविवार रात 8 बजकर 31 मिनट पर लॉन्च किया गया। इन सैटेलाइट को पहले पिछले साल दिसंबर में लॉन्च किया जाना था, लेकिन कुछ तकनीकी परेशानियों की वजह से इसे टाल दिया गया। Musk की कंपनी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए 10 लाख डॉलर लेती है।

साउथ अफ्रीका में जन्मे इंजीनियर Musk उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत है, जो अपने दम पर कुछ अलग करने की सोचते हैं। महज 30 की उम्र में Musk रॉकेट खरीदने रूस पहुंच गए थे। उनका ख्वाब था कि रॉकेट के जरिए पहले चूहों को मंगल पर भेजा जाए। जब दूसरी बार भी रूसियों ने खाली हाथ लौटा दिया, तब लौटते वक्त हवाई जहाज में ही Musk के मन में आया कि क्यों न खुद ही रॉकेट तैयार कर लिया जाए। इसके बाद से स्पेसएक्स कंपनी की शुरुआत हुई ।



कदम-कदम पर अड़चनें आती रहीं। लेकिन आखिर में मेहनत रंग लाई। आज Musk कई बड़े देशों की सरकारों से किफायती दर पर अपना अंतरिक्ष कार्यक्रम चला रहे हैं। इसके चलते वह दुनिया के सबसे अमीर बनने के बाद एक और मुकाम पर पहुंच गए हैं। उनकी संपत्ति अब 200 अरब डॉलर के पार हो गई है। ब्लूमबर्ग इंडेक्स मुताबिक अब उनकी संपत्ति 202 बिलियन डॉलर पर पहुंच गई है।

