अरबपति कारोबारी एलन मस्क एक बार फिर अपने ट्वीट के लेकर चर्चा में हैं। एलन मस्क ने अपनी ही कंपनी की कार में फिल्माए गए एक सेक्स वीडियो पर ट्वीट कर मजे लिए। दरअसल कुछ दिन पहले ही पोर्न एक्ट्रेस ने टेस्ला की कार में ऑटोपायलट मोड में एक सेक्स सीन शूट किया था।

पोर्न एक्ट्रेस टेलर जैक्शन ने इस वीडियो को अपने ट्वविटर हैंडल से शेयर भी किया था। 9 मिनट की अवधि वाले इस वीडियो को लाखों लोग देख चुके हैं। इस वीडियो में टेलर ड्राइविंग सीट पर बैठे व्यक्ति के साथ इंटीमेट हो रही है। इस पूरे पोर्न वीडियो के दौरान कार ऑटोमोड में चल रही है।

इस वीडियो पर एलन मस्क ने ट्वीट किया, ‘हम जितना सोच सकते हैं ऑटोपायलट मोड को यूज करने के अन्य तरीके भी हैं।’ इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स के बीच उनकी खूब किरकिरी हुई। ऐसा पहली बार नहीं है कि 47 वर्षीय मस्क अपने ट्वीट को लेकर चर्चा में आए हों।

Turns out there’s more ways to use Autopilot than we imagined

