अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सबसे बड़े समर्थकों में गिने जाने वाले एलन मस्क ने अब एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वह ट्रंप के ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ (MAGA) आंदोलन का हिस्सा नहीं हैं। खास बात यह है कि 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान मस्क ने ट्रंप का खुलकर समर्थन किया था और उनके चुनाव प्रचार में भी अहम भूमिका निभाई थी।

न्यूयॉर्क टाइम्स के स्तंभकार एंड्रयू रॉस सोर्किन के साथ बातचीत के दौरान मस्क ने कहा, “मैं MAGA नहीं हूं।” यह बातचीत डीलबुक समिट में हुई, जिसमें मस्क चीन से वीडियो कॉल के जरिए शामिल हुए थे।

मस्क ने कहा कि वह रिपब्लिकन पार्टी की नीतियों का आंख बंद करके समर्थन नहीं करते। उन्होंने आगे कहा, “मुझे ठीक से नहीं पता कि MAGA का क्या मतलब है, लेकिन अगर इसका मतलब रिपब्लिकन पार्टी की नीतियों को बिना सोचे-समझे पूरी तरह मान लेना है, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता।”

मस्क का यह बयान उनके पहले के रुख से बिल्कुल अलग है। इससे पहले वह सार्वजनिक रूप से MAGA आंदोलन का समर्थन कर चुके हैं। साल 2024 में न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में डोनाल्ड ट्रंप की चुनावी रैली के दौरान उन्होंने कहा था, “मैं सिर्फ MAGA नहीं हूं, बल्कि मैं डार्क, गॉथिक MAGA हूं।”

रिपब्लिकन उम्मीदवारों पर 500 मिलियन डॉलर खर्च करने का जताया अफसोस

इंटरव्यू के दौरान मस्क ने इस बात पर भी खुलकर चर्चा की कि उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवारों का समर्थन करने के लिए कितने पैसे खर्च किए। उन्होंने माना कि 2026 के अमेरिकी मध्यावधि चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवारों की मदद करने की उनकी कोशिश नाकाम रही।

मस्क ने कहा कि रिपब्लिकन उम्मीदवारों के समर्थन में करीब 500 मिलियन डॉलर (50 करोड़ डॉलर) खर्च करने के बाद उन्हें खुद पर काफी अफसोस हुआ। इनमें से ज्यादातर उम्मीदवार चुनाव हार गए। उन्होंने स्वीकार किया कि इतना पैसा खर्च करने के बावजूद मनचाहा नतीजा नहीं मिला और इस वजह से उन्हें खुद को काफी मूर्ख जैसा महसूस हुआ।

मस्क ने कहा, “इससे साफ होता है कि अमेरिकी चुनाव सिर्फ पैसों के दम पर नहीं जीते जाते। अगर मुझे समय पीछे ले जाने का मौका मिले, तो मैं इतना पैसा खर्च नहीं करता।” उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव के नतीजों से साबित हुआ है कि अमेरिका में चुनाव जीतने के लिए सिर्फ पैसा ही काफी नहीं होता।

ट्रंप के चुनाव में भी मस्क ने लगाए थे करोड़ों डॉलर

‘द गार्जियन’ की रिपोर्ट के मुताबिक, एलन मस्क ने 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत में मदद करने के लिए कम से कम 250 मिलियन डॉलर (25 करोड़ डॉलर) का चंदा दिया था।

इसके बाद साल 2025 में मस्क ट्रंप प्रशासन का हिस्सा बन गए थे। उन्हें सरकारी कामकाज को अधिक कुशल बनाने के लिए बनाए गए ‘डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी’ (DOGE) की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। मस्क ने करीब 180 दिनों तक इस विभाग का नेतृत्व किया। हालांकि, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ सार्वजनिक रूप से मतभेद बढ़ने के बाद उन्होंने यह जिम्मेदारी छोड़ दी थी।

दोनों के बीच विवाद पिछले साल जून में काफी बढ़ गया था। उस समय मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट करते हुए आरोप लगाया था कि जेफ्री एपस्टीन से जुड़ी फाइलों में ट्रंप का नाम शामिल है। हालांकि, बाद में दोनों के बीच रिश्ते फिर से सुधर गए थे।

अमेरिका में डेमोक्रेट और रिपब्लिकन के बीच सत्ता बंटवारे पर भी बोले मस्क

मस्क ने अमेरिका में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टियों के बीच राजनीतिक सत्ता साझा होने की संभावना पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि दोनों ही पार्टियों में कुछ अच्छी बातें हैं, तो कुछ कमियां भी हैं।

‘द गार्जियन’ के मुताबिक, मस्क ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की पर भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जेलेंस्की उनकी कंपनी के सैटेलाइट सिस्टम ‘स्टारशील्ड’ (Starshield) तक पहुंच पर लगाई गई पाबंदियों को लेकर झूठ बोल रहे थे।

AI और एंथ्रोपिक को लेकर भी मस्क ने रखी अपनी राय

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर बात करते हुए मस्क ने एनवीडिया (Nvidia) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जेनसन हुआंग की तारीफ की। इसके साथ ही उन्होंने AI कंपनी एंथ्रोपिक (Anthropic) के लोगों को लेकर भी अपनी राय रखी। मस्क ने कहा, “एंथ्रोपिक में जिन लोगों से मैं मिला, उनमें से किसी को देखकर भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि वह किसी गलत या खतरनाक इरादे से काम कर रहा है।”

मस्क ने बताया कि एंथ्रोपिक को कंप्यूटिंग पावर उपलब्ध कराने के लिए सहमत होने से पहले उन्होंने कंपनी के कई लोगों से मुलाकात की थी। इसके बाद ही उन्होंने AI कंपनी को कंप्यूटिंग क्षमता देने का फैसला किया।