Spacex Mission Failed: अमेरिका की निजी अंतरिक्ष कंपनी स्पेसएक्स शुक्रवार को स्टारशिप राकेट के उड़ान के बाद राकेट के दोनों हिस्सों को पकड़ने की उपलब्धि हासिल करने से चूक गई। राकेट के बूस्टर में मेक्सिको की खाड़ी में गिरने के बाद विस्फोट हो गया हालांकि पृथ्वी की कक्षा में पहुंचने के कुछ ही देर बाद स्टारशिप ने स्पेसएक्स के 26 सबसे उन्नत स्टारलिंक उपग्रहों को उनकी निर्धारित कक्षा में छोड़ने में सफल रहा।

एलन मस्क की कंपनी का इस परीक्षण का मूल उद्देश्य राकेट के हर हिस्से को वापस हासिल करना था, ताकि भविष्य में उनका दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। दुनिया में अब तक कहीं भी इस तरह की पूरी तरह पुन: इस्तेमाल योग्य राकेट प्रणाली विकसित करने में सफलता नहीं मिली है।

समंदर की ओर मोड़ा गया

उड़ान भरने के बाद राकेट के पहले चरण के बूस्टर को टेक्सास स्थित प्रक्षेपण स्थल पर वापस लाने के बजाय समुद्र में एक निर्धारित स्थान की ओर मोड़ दिया गया। इस झटके के बावजूद अंतरिक्ष यान अपनी यात्रा पर आगे बढ़ता रहा।

योजना के मुताबिक, स्टारशिप करीब 275 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के 15 चक्कर लगाएगा। 22 घंटे की उड़ान के बाद बूस्टर को टेक्सास स्थित प्रक्षेपण स्थल की ओर आएगा। स्पेसएक्स इससे पहले अमेरिका और मेक्सिको की सीमा के पास स्थित अपने विशाल स्टारबेस प्रक्षेपण केंद्र में तीन बार बूस्टर को सफलतापूर्वक पकड़ चुका है।

अभी तक नहीं पता चली वजह

ऐसे में शुक्रवार को हुई यह चूक और भी अप्रत्याशित थी। स्पेसएक्स की प्रक्षेपण संबंधी टिप्पणीकार केट टाइस ने कहा, निश्चित रूप से यह वह खबर नहीं है, जिसे हम आज सुनना चाहते थे। उन्होंने कहा कि प्रक्षेपण स्थल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किए जाने वाले कड़े परीक्षणों और जांच प्रक्रियाओं के अनुरूप ही यह कदम उठाया गया।

हालांकि, इस गड़बड़ी की वजह नहीं बताई गई। यह 236 फुट लंबे उन्नत बूस्टर का पहला परीक्षण था। कंपनी पहली बार 171 फुट लंबे अंतरिक्ष यान को भी पकड़ने की कोशिश करेगी। बूस्टर और अंतरिक्ष यान को मिलाकर बना यह राकेट 407 फुट ऊंचा है और दुनिया का सबसे बड़ा एवं सबसे शक्तिशाली राकेट है।

पिछले परीक्षण में मिली थी सफलता

इससे पहले स्टारशिप के 14 परीक्षणों में अंतरिक्ष यान वाला हिस्सा या तो योजना के मुताबिक उड़ान के अंत में समुद्र में गिरा या फिर दुर्घटनावश आग की लपटों और मलबे के साथ नष्ट हो गया। सितंबर में हुए पिछले परीक्षण में स्टारशिप पहली बार पृथ्वी की कक्षा तक पहुंचने में सफल रहा था।

हालांकि, उस समय स्पेसएक्स ने राकेट के किसी भी हिस्से को वापस हासिल करने की कोशिश नहीं की थी। नासा चंद्रमा पर आर्टेमिस मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों को उतारने के लिए स्पेसएक्स को अरबों डालर का भुगतान कर रहा है। इस काम में जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन भी एक प्रमुख दावेदार है।

स्टारशिप के पृथ्वी की कक्षा में पहुंचने के बाद नासा के प्रशासक जेरेड आइजैकमैन ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा, हम आर्टेमिस-3 मिशन में स्टारलिंक की कुछ कक्षीय क्षमताओं का इस्तेमाल करने को लेकर उत्साहित हैं।

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