टेस्ला के सीईओ एलन मस्क की कंपनी SpaceX पर यह आरोप लगे हैं कि उसने स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं को बाधित किया है जिसका इस्तेमाल यूक्रेन की आर्मी के द्वारा किया जाता है। इन आरोपों के बाद कंपनी जांच के दायरे में आ गई है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, एलन मस्क ने स्टारलिंक नेटवर्क को जानबूझकर स्लो करने का आदेश दिया जिससे कि यूक्रेन की राजधानी कीव में खलबली मच गई।

यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एलन मस्क की कंपनी पर यह आरोप लगाया है कि कंपनी ने रूस के साथ मिलकर युद्ध के बीचे में जानबूझकर ऐसी हरकत की है। इस मामले से जुड़े अधिकारियों के हवाले से कहा गया कि मस्क ने जानबूझकर यूक्रेन के स्टारलिंक नेटवर्क को धीमा किया जिससे की कीव में चिंता बढ़ गई।

अमेरिका ने कहा- हमने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया

हालांकि, US अधिकारियों ने किसी भी तरह की स्लोडाउन का ऑर्डर देने से मना किया है। डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ ने कहा कि वॉशिंगटन ने सैटेलाइट सर्विस में कोई कमी करने का ऑर्डर नहीं दिया है, जबकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रुबियो ने कहा कि रिपोर्ट की गई रुकावट के लिए व्हाइट हाउस जिम्मेदार नहीं है।

इन आरोपों पर अमेरिका ने क्या कहा?

पीट हेगसेथ के मुताबिक, US मिलिट्री ने यूक्रेन द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सैटेलाइट सर्विस में कोई बदलाव करने का निर्देश नहीं दिया है। हेगसेथ ने कहा, “हमने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है। कुछ भी वापस नहीं लिया है।” “हमारे हिसाब से कुछ भी नहीं बदला है। हमने कोई निर्देश या ऐसा कुछ नहीं दिया है। और हम यूक्रेनियन की सफलता की कामना करते हैं।” उन्होंने कहा कि कोई भी ऑपरेशनल बदलाव या परफॉर्मेंस एडजस्टमेंट सैटेलाइट प्रोवाइडर के कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के तहत आएगा।

‘अमेरिका का इससे कोई लेना-देना नहीं है’

रुबियो ने कहा है, “स्टारशील्ड एक डिफेंस और मिलिट्री प्रोडक्ट है। यह कुछ ऐसा है जिसे यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री इस्तेमाल करती है। यह यूक्रेन के लिए अवेलेबल नहीं है और इस पर बातचीत चल रही है कि वे इसे कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। मुझे नहीं पता कि जेलेंस्की को पता है कि वह किस बारे में बात कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में किसी ने भी स्टारलिंक की स्पीड धीमी करने का ऑर्डर नहीं दिया। मेरी समझ से, इसे रिस्टोर कर दिया गया है। स्टारशील्ड का US मिलिट्री के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, इसका यूक्रेन से कोई लेना-देना नहीं है।”

जेलेंस्की के आरोप

यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर पियर्स मॉर्गन के साथ पियर्स मॉर्गन अनसेंसर्ड पर एक इंटरव्यू में एलन मस्क पर स्टारलिंक तक यूक्रेनी एक्सेस को रोकने का आरोप लगाया और कहा कि इस रुकावट से मिलिट्री ऑपरेशन पर असर पड़ा है। जेलेंस्की ने कथित गड़बड़ी का जिक्र करते हुए कहा, “मुझे यकीन है कि उन्हें पता था कि उन्होंने क्या किया, बिल्कुल।” उन्होंने कहा, “क्योंकि रात के 1 बज रहे थे (जब) ​​स्पेसएक्स और यूनाइटेड स्टेट्स ने स्टारलिंक को ब्लॉक कर दिया था।”

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फ्रांस की राजधानी पेरिस और कई अन्य शहरों में हिंसक विरोध प्रदर्शन के मामले में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि पेरिस जल्द ही एक मुस्लिम शहर बन जाएगा। उन्होंने इस पूरे बवाल के लिए सीधे आप्रवासन को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि फ्रांस को अपने बॉर्डर्स को बंद कर देने चाहिए। यहां पढ़ें पूरी खबर…