Election Commission of Pakistan, Pakistan Election Results 2018: पाकिस्तान के इतिहास में दूसरी बार लोकतांत्रिक तरीके से प्रधानमंत्री चुनने के लिए बुधवार (25 जुलाई) को मतदान हुए। इन चुुुनावाें में वोट देने के लिए पहली बार बड़ी संख्या में महिलाएं भी घर से बाहर निकली हैं। पाकिस्तान में नेशनल असेंबली की 272 सीटों और चार प्रांतों पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की प्रांतीय विधानसभाओं की कुल 577 सीटे हैं। नेशनल असेंबली और चार विधानसभा क्षेत्रों में मतदान के लिए करीब 10.6 करोड़ मतदाता पंजीकृत हैं।

पाकिस्तान निर्वाचन आयोग के अनुसार, नेशनल असेंबली की 272 सीटों पर 3,459 उम्मीदवार अपना राजनीतिक भाग्य आजमा रहे हैं, जबकि पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों की 577 सीटों के लिए 8,396 उम्मीदवार मैदान में हैं। देशभर में बनाए गए 85,000 से ज्यादा मतदान केन्द्रों पर मतदान स्थानीय समयानुसार सुबह आठ बजे शुरू हुआ। शाम चार बजे मतदान बंद होने के साथ ही सभी केन्द्रों पर वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है, जिसके 24 घंटे के भीतर चुनाव परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी।

पाकिस्तान के मुल्तान में पूर्व क्रिकेटर और राजनेता इमरान खान का हमशक्ल भी अपना वोट देने के लिए पहुंचा। उसे देखकर लोग भारी उत्साहित हो गए और कई लोग उसके साथ सेल्फी लेते भी दिखे।

पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के मारे गए नेता सलमान तसीर की बेटी सारा तसीर ने ट्वीट करते हुए कहा कि ये देखकर वाकई अच्छा लगता है कि पाकिस्तान के साल 2018 के चुनावों में महिलाएं बड़ी संख्या में वोट देने के लिए निकली हैं। लेकिन मेरा मानना है कि क्या मैं इन औरतों को ये तय करने का ​अधिकार दे सकती हूं कि आज मेरी किचन में क्या बनेगा? और ये औरतें आज देश की किस्मत तय करेंगी। डरावना ख्याल।

Love seeing this turnout of women #PakistanElections2018 , but then I think would I allow these ladies to make a decision even about what will be cooking in my kitchen today? And these ladies will decide on the future of the nation. Scary thought https://t.co/cTqCQFP2Zj

— Sara Taseer (@sarataseer) July 25, 2018