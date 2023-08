फ्रांस का एफिल टावर करवाया गया खाली, पुलिस को मिली बम की सूचना, लोगों में हड़कंप

फ्रांस का एफिल टावर खाली करवा दिया गया है। पुलिस को वहां पर किसी से बम मिलने की सूचना मिली है। अब ये अफवाह है या सच, इसकी जांच की जा रही है, इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। बताया जा रहा है कि किसी ने एफिल टावर को बम से उड़ाने की धमकी दी, उस वजह से जो प्रोटोकॉल रहता है, उसके तहत वहां मौजूद सभी टूरिस्ट्स को तुरंत बाहर निकाला गया।

