इक्वाडोर में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को सिर में मारी गोली, चुनावी रैली से निकलते ही हुई हत्या

इक्वाडोर में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार फर्नांडो विलाविसेंसियो की गोली मारकर हत्या कर दी गई। चुनावी रैली से लौटते ही आरोपी ने उनके सिर में गोली मार दी।

राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार फर्नांडो विलाविसेंसियो। (ANI)

दक्षिण अमेरिका के देश इक्वाडोर में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार फर्नांडो विलाविसेंसियो की गोली मारकर हत्या कर दी गई। चुनावी रैली से लौटते ही आरोपी ने उनके सिर में गोली मार दी। वे क्विटो में चुनावी रैली को संबोधित करने गए थे। जब वे कार में बैठने जा रहे थे तभी उनको गोली मार दी गई। घटना बुधवार रात को हुई। चुनाव टीम के एक सदस्य के अनुसार, फर्नांडो विलाविसेंसियो पर तब गोलीबारी हुई जब वे कार में बैठने जा रहे थे। आरोपी ने उनके सिर में गोली मार दी। घटना के बाद फर्नांडो ने ट्वीट कर फर्नांडो विलाविसेंसियो की हत्या पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की हत्या से स्तब्ध हूं। मेरी संवेदनाएं उनकी पत्नी और बेटियों के साथ हैं। हत्यारों बच नहीं पाएंगे। मामले को लेकर सुरक्षा कैबिनेट की बैठक कुछ ही देर में शुरू होगी। Indignado y consternado por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Mi solidaridad y mis condolencias con su esposa y sus hijas. Por su memoria y por su lucha, les aseguro que este crimen no va a quedar impune.



El Gabinete de Seguridad se reunirá en… August 10, 2023 वहीं इक्वाडोर के निवर्तमान राष्ट्रपति गुइलेर्मो लासो ने सोशल मीडिया पर फर्नांडो विलाविसेंसियो के निधन की पुष्टि की है। गौरतलब है कि इक्वाडोर में 20 अगस्त को राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। इक्वाडोर में दो हफ्ते बाद राष्‍ट्रपति चुनाव होना है। ऐसे में यह घटना सबको हैरान करने वाली है। लोग दहशत में है।

