Philippines Earthquake: फिलीपींस में भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर 6 रही तीव्रता, बड़े नुकसान की आशंका

Earthquake in Philippines: फिलीपींस में भूकंप से भारी नुकसान की आशंका जताई गई है। आफ्टरशॉक को लेकर चेतावनी भी जारी की गई है।

फिलीपींस भूकंप से भारी नुकसान की आशंका जताई गई है। (सांकेतिक फोटो)

Philippines Earthquake News: दक्षिणी फिलीपींस (Philippines) में भूकंप (Earthquake) के तेज झटके महसूस किए गए हैं। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.0 आंकी गई है। भूकंप के बाद अधिकारियों ने आफ्टरशॉक्स को लेकर चेतावनी जारी है। जानकाकी के मुताबिक स्थानीय समयानुसार 2 बजे आए इस भूकंप का केंद्र मिंडानाओ द्वीप पर दावाओ डी ओरो के पहाड़ी प्रांत में मारगुसन (Maragusan) नगरपालिका से कुछ किलोमीटर की दूरी पर था। इससे पहले 16 फरवरी को मसबाते क्षेत्र में 6.1 तीव्रता का भूकंप आया था। हालांकि इसमें किसी नुकसान की पुष्टि नहीं हुई थी। मंगलवार को आए भूकंप में अभी किसी नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि ग्रामीण इलाकों की भी जांच की जा रही है। लोगों ने भूकंप के तेज झटके महसूस किए हैं। बता दें कि फिलीपींस पैसिफिक में मौजूद रिंग ऑफ फायर पर स्थित है। ये जगह भूकंप के हिसाब से काफी संवेदनशील मानी जाती है। तुर्की-सीरिया भूकंप में करीब 48 हजार की मौत तुर्की और सीरिया में अब से ठीक एक महीने पहले आए भूकंप में 47 हजार से अधिक मौत की पुष्टि हो चुकी है। यह भूंकप तुर्की और सीरिया में आए सबसे बड़े भूकंप में से एक था। भूकंप के बाद दुनियाभर के देश तुर्की और सीरिया की मदद के लिए सामने आए थे। भारत ने भी दोनों देशों की मदद से लिए एनडीआरएफ समेत पैरामिडकल फोर्स भेजी थी। ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत ने राहत सामग्री भी इन देशों में भेजी थी। भारत के इस अभियान की कई देशों ने तारीफ की थी।

