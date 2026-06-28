जापान के उत्तर-पूर्वी हिस्से में रविवार तड़के 6.1 तीव्रता का भूकंप आया। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने यह जानकारी दी। भूकंप के झटकों के बाद इवाते और आसपास के प्रांतों के कुछ हिस्सों में धरती हिल गई।

भूकंप के बाद सुनामी आने की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है और जान-माल के नुकसान की भी फिलहाल कोई खबर नहीं है। दूसरी ओर, वेनेज़ुएला में आए भूकंप के बाद वहां मरने वालों और लापता लोगों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है।

मौसम विज्ञान एजेंसी के मुताबिक, इवाते प्रांत के तट के पास रविवार को स्थानीय समयानुसार सुबह सात बजकर 25 मिनट पर भूकंप आया। इसका केंद्र करीब 40 किलोमीटर (25 मील) की गहराई में था। भूकंप के झटके आओमोरी प्रांत और आसपास के अन्य क्षेत्रों में भी महसूस किए गए।

जापान में भूकंप और सुनामी का खतरा बना रहता है। जापान में हाल में कई भूकंप आए हैं जिनमें बृहस्पतिवार को आया 7.2 तीव्रता का भूकंप भी शामिल है। यह भूकंप उसी इलाके के पास आया था जहां रविवार को भूकंप महसूस किया गया।

एजेंसी ने चेतावनी दी है कि अभी और भूकंप आ सकते हैं। माउंट फूजी के पास और तोक्यो के पश्चिम में स्थित यामानाशी प्रांत तथा आसपास के क्षेत्रों में शुक्रवार को 5.6 तीव्रता का भूकंप आया था।

भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,430 हुई

वेनेज़ुएला में आए भूकंप के झटकों से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,430 हो गई है। इसके अलावा 68,900 लोगों के लापता होने की जानकारी भी सामने आई है। वेनेज़ुएला के सबसे बुरी तरह प्रभावित राज्यों में से एक, ला ग्वायरा में लोग अपने प्रियजनों और पड़ोसियों की तलाश कर रहे हैं।

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वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप के बाद शुक्रवार को दक्षिणी फिलीपींस के तट पर 6.4 तीव्रता का भूकंप आया। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।