जापान का कुमामोटो प्रांत में मंगलवार को 7.1 तीव्रता का भूकंप आया। इस भूकंप के बाद जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी की तरफ से तीन फीट से ज्यादा ऊंची लहरों वाली सुनामी की चेतावनी जारी की गई है।
इस भूकंप के बाद जापान सरकार ने क्यूशू द्वीप पर स्थित कुमामोटो, नागासाकी, कागोशिमा, फुकुओका, सागा, ओइता और मियाज़ाकी प्रांतों के लिए भूकंप की आपातकालीन चेतावनी जारी की है। क्यूशू द्वीप जापान के दक्षिण में है।
भूकंप के बाद बिजली गई, रुकी रेल
रॉयटर्स की रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि इस भूकंप के बाद कुमामोटो के हजारों घरों की बिजली चली गई और ट्रेन सेवाएं रोक दी गईं। सरकार ने फिर से भूकंप के झटकों की आशंका भी जताई है और लोगों से सतर्क रहने के लिए कहा है।
जिस जगह पर भूकंप आया है, वहां सोनी और दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्ट्रैक्ट चिप बनाने वाली कंपनी टीएसएमसी के कारखाने भी हैं। सोनी कंपनी के प्रवक्ता ने बताया कि उनकी कंपनी यह पता लगा रही है कि भूकंप का उसके कारखानों पर क्या असर पड़ा है।
चीन के किंघाई में भूकंप के दो झटके
न्यूज एजेंसी एपी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, चीन के किंघाई प्रांत में मंगलवार सुबह 18 मिनट के अंतराल पर भूकंप के दो झटके महसूस किए गए। भूकंप का पहला झटका स्थानीय समय अनुसार, सुबह 11:16 बजे और दूसरा झटका सुबह 11:34 लगा। इन दोनों झटकों की तीव्रता रिक्टर स्केल पर क्रमश: 5.7 और 5.8 बताई गई।
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, भूकंप के इन झटकों की वजह से किसी भी तरह के नुकसान की गोई खबर नहीं है। किंघाई प्रांत चीन के उत्तर पश्चिम में स्थित है। यहां की जनसंख्या बेहद कम है और यहां अक्सर भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, चीन के सरकार चैनल सीसीटीवी द्वारा जारी की गई वीडियो जमीन हिलने के साथ ही चट्टानों से धूल के गुबार उठते हुए दिखाई दिए। भूकंप का असर पड़ोसी गांसु प्रांत के लान्झोऊ शहर पर भी पड़ा। लान्झोऊ इस इलाके के सबसे बड़े शहरों में से एक है।
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