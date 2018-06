नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रुते की एक वीडियो हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। दरअसल इस वीडियो में नीदरलैंड के प्रधानमंत्री डच पार्लियामेंट में पोछा लगाकर सफाई करते नजर आ रहे हैं। इस घटना का वीडियो महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। इस वीडियो के साथ अपने मैसेज में आनंद महिंद्रा ने लिखा है कि डच प्रधानमंत्री खुद के द्वारा गिरायी गई कॉफी को साफ करते हुए। मैं झुककर आपको सलाम करता हूं सर। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 पर यह शानदार प्रतीकात्मक संदेश है कि हम लोगों ने अपनी धरती को भी गंदा कर दिया है और अब हमें खुद ही अपनी गंदगी को साफ करना होगा।

बता दें कि डच पीएम मार्क रुते जब डच पार्लियामेंट में जा रहे थे, तो उनके हाथ में कॉफी का एक कप था, लेकिन जैसे ही वह पार्लियामेंट में घुसे तो उनके हाथ का कॉफी कप छूटकर गिर गया। इसके बाद पीएम ने पार्लियामेंट के हाउसकीपिंग स्टाफ से पोछा मंगाया और उसे लेकर खुद ही गिरी हुई कॉफी को साफ करने लगे। इस दौरान हाउसकीपिंग का स्टाफ खड़े होकर अपने प्रधानमंत्री की इस नेकदिली की तारीफ में तालियां बजाता रहा। सोशल मीडिया पर डच पीएम की यह वीडियो काफी लोग पसंद कर रहे हैं और इस पर जमकर अपने कमेंट भी कर रहे हैं।

#whatsappwonderbox Apparently this is the Dutch PM cleaning up his own coffee spill.. I bow low to you Sir. And a great symbolic message on #WorldEnvironmentDay2018 We messed up this planet…let’s clean up our own mess… pic.twitter.com/fQauNeVPki — anand mahindra (@anandmahindra) June 5, 2018

Dutch PM #MarkRutte accidentally dropped his coffee but instead of waiting for help went ahead and swept the floor himself to clean the mess! Will the self entitled and arrogant politicians learn some humility from this? pic.twitter.com/EKODRyXqk9

— Mona kanwal (@monakaran) June 5, 2018

Sometimes Prime Minister can do the job of a sweeper but not in our part of the world only Mark Rutte the Prime Minister of Netherlands can act as a sweeper I am impressed by his humbleness and that’s why he is very popular in Dutch people pic.twitter.com/Kdjiue4r0i — Hamid Mir (@HamidMirPAK) June 5, 2018

अपने कमेंट में जहां अधिकतर सोशल मीडिया यूजर्स ने डच पीएम की तारीफ की है, वहीं कुछ यूजर्स ने लगे हाथ घमंडी और अपने आप को जनता से ऊपर समझने वाले राजनेताओं को भी डच पीएम से कुछ सीख लेने की नसीहत दे दी। पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार हामिद मीर ने भी डच पीएम की यह वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की है। अपने इस ट्वीट में हामिद मीर ने लिखा कि कभी-कभी एक प्रधानमंत्री भी स्वीपर का काम कर सकता है, लेकिन हमारे यहां कभी ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता केवल नीदरलैंड के पीएम मार्क रुते ही ऐसा कर सकते हैं। मैं उनकी इस शालीनता से काफी प्रभावित हूं।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App