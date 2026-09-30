Dubai-Tel Aviv Flight Pilot: बुधवार को दुबई से इजरायल जा रही एक फ्लाइट को अचनाक सऊदी अरब की तरफ मोड़ दिया गया। इस फ्लाइट की तरफ से इमरजेंसी सिग्नल भेजे गए थे, इस वजह से पहले यह आशंका जताई गई कि शायद विमान को हाईजैक कर लिया गया है लेकिन बाद में पता चला कि विमान में कोई हाइजैकिंग नहीं हुई है बल्कि फ्लाइट के दोनों पायलटों के बीच झगड़ा हो गया था।

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, दुबई से उड़ान भरने वाली फ्लाईदुबाई की फ्लाइट FZ1073 को जॉर्डन के ऊपर से गुजरते समय सऊदी अरब की ओर मोड़ दिया गया। इस फ्लाइट ने पहले सामान्य इमरजेंसी सिग्नल भेजा। इसके कुछ मिनट बाद विमान से एक और इमरजेंसी सिग्नल भेजा गया।

दूसरे सिग्नल का मतलब था कि विमान में किसी तरह का गैरकानूनी हस्तक्षेप हो सकता है। इसी वजह से शुरुआत में आशंका थी कि विमान के साथ कोई गंभीर सुरक्षा घटना हुई है। हालांकि, बाद में इजरायली अधिकारी ने बताया कि मामला हाइजैकिंग का नहीं, बल्कि पायलटों के बीच हुई लड़ाई का था।

हाईजैकिंग की कोई भी आशंका नहीं, सबकुछ सुरक्षित

फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट के मुताबिक, बोइंग 737 विमान ने दोबारा से सामान्य आपातकालीन सिग्नल भेजा और अंततः उत्तर-पश्चिमी सऊदी अरब के तबूक (Tabuk) हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतर गया। इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से पहले ही यह स्पष्ट कर दिया गया था कि इस घटना के पीछे किसी भी तरह के विमान अपहरण की कोई आशंका नहीं थी।

पायलटों के बीच तीखी झड़प

इस पूरे घटनाक्रम पर फ्लाईदुबई की तरफ से तत्काल कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया था। हालांकि, एक इजरायली अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर रॉयटर्स को बताया कि विमान के पायलटों के बीच आपस में तीखी झड़प और शारीरिक हाथापाई हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने ये आपातकालीन सिग्नल ट्रांसमिट किए थे।

फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि दोनों पायलटों में से किसी ने जानबूझकर यह आपातकालीन सिग्नल भेजा था या स्थिति बिगड़ने के कारण यह गलती से हुआ। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए इजरायली सुरक्षा तंत्र तुरंत हरकत में आ गया था और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस उड़ान को लेकर वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें की थीं।

इजरायली पीएम के ऑफिस से आया बयान

इस पूरे घटनाक्रम को लेकर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर की तरफ से भी बयान भी जारी किया गया है। इसमें कहा गया कि स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है। सभी यात्री और इजरायली लोग सुरक्षित हैं।

इजरायल की सेना ने भी एक बयान में कहा कि इजरायली सेना प्रमुख इयाल जमीर ने वायु सेना के कमांडर और अन्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ मिलकर पूरी स्थिति की एक व्यापक समीक्षा की और सुरक्षा हालात का जायजा लिया।

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को अचानक और गुपचुप तरीके से संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की राजधानी अबू धाबी का दौरा किया। वहां उन्होंने UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की। यह बैठक ऐसे समय हुई है, जब 7 अक्टूबर 2023 के हमले से पहले UAE राष्ट्रपति द्वारा नेतन्याहू को कथित तौर पर हमास के हमले की चेतावनी दिए जाने की खबरों पर विवाद चल रहा है। पढ़िए पूरी खबर…