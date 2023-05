Drone Attack In Moscow: मॉस्को में ड्रोन अटैक, कई इमारतें क्षतिग्रस्त, राहत-बचाव कार्य जारी

मॉस्को क्षेत्र के गवर्नर Andrei Vorobyov ने कहा कि मॉस्को के रास्ते में कई ड्रोन को मार गिराया गया।

रूस की राजधानी मॉस्को में एक ड्रोन हमला हुआ। (Reuters)

रूस की राजधानी मॉस्को (Drone Attack in Moscow) में मंगलवार को एक ड्रोन हमला हुआ। वहीं इस हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन इससे रूस की कई इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन (Moscow Mayor Sergei Sobyanin) ने टेलीग्राम पोस्ट के माध्यम से इस हमले की जानकारी दी। मॉस्को के मेयर ने कहा कि ड्रोन के हमले के कारण शहर की कई इमारतें क्षतिग्रस्त हुई और कुछ लोगों को हल्की चोटें आईं। लेकिन कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है। रूस की सरकारी RIA न्यूज एजेंसी के मुताबिक कुछ नागरिकों को अभी भी रेस्क्यू किया जा रहा है और कइयों को रेस्क्यू किया जा चुका है। मॉस्को क्षेत्र के गवर्नर आंद्रेई वोरोब्योव (Andrei Vorobyov) ने कहा कि मॉस्को के रास्ते में कई ड्रोन को मार गिराया गया। हालांकि यह तुरंत स्पष्ट नहीं हो पाया कि ड्रोन किसने लॉन्च किए थे। वहीं समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने कई रूस के टेलीग्राम मैसेजिंग चैनलों के हवाले से बताया कि चार से 10 ड्रोन मॉस्को के बाहरी इलाके और इसके क्षेत्र में शूट किए गए। रूस के अधिकारियों ने कहा कि कीव में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई और तीन घायल हो गए। कीव में रूसी ड्रोन से मलबे गिरने से मंगलवार तड़के एक ऊंची इमारत में आग लग गई थी। इस महीने की शुरुआत में रूस ने यूक्रेन पर व्लादिमीर पुतिन की हत्या का प्रयास करने का आरोप लगाया था। वहीं इसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने रूस के दावों का खंडन किया था।

