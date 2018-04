FIFA World Cup: डोनाल्ड ट्रंप ने 2026 फीफा विश्व कप को लेकर किया ट्विट, कहा यह ‘शर्म की बात होगी’..

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2026 फीफा विश्व कप की मेजबानी की दावेदारी के समर्थन में ट्वीट किया है। वाशिंगटन ने कनाडा और मेक्सिको के साथ मिलकर 2026 विश्व कप के लिए दावेदारी पेश की है। ट्रंप ने ट्वीट कर कहा, “2026 फीफा विश्व कप के लिए अमेरिका ने कनाडा और मेक्सिको के साथ मिलकर मजबूत दावेदारी पेश की है।” अपने एक अन्य ट्वीट में कहा, “यह शर्म की बात होगी, अगर वो देश अमेरिका की मेजबानी के खिलाफ प्रचार करेंगे, जिनका समर्थन हमने हमेशा किया है। हम क्यों ऐसे देशों का समर्थन कर रहे हैं, जो हमारा समर्थन नहीं करते और ये देश संयुक्त राष्ट्र में भी शामिल हैं।”

सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के वन वर्ल्ड ऑब्जर्वेट्री में उत्तरी अमेरिका ने 10 अप्रैल को 2026 विश्व कप के लिए अपनी दावेदारी आधिकारिक तौर पर पेश की थी। इस साल रूस में 2018 फीफा विश्व कप का आयोजन हो रहा है, लेकिन अमेरिका की फुटबाल टीम घर बैठकर यह टूर्नामेंट देखेगी, क्योंकि वह इसके लिए क्वालीफाई नहीं कर पाई।

The U.S. has put together a STRONG bid w/ Canada & Mexico for the 2026 World Cup. It would be a shame if countries that we always support were to lobby against the U.S. bid. Why should we be supporting these countries when they don’t support us (including at the United Nations)?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 26, 2018