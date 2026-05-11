Donald Trump-XI Jinping Meeting: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगभग एक दशक बाद इसी हफ्ते चीन के दौरे पर जाने वाले हैं, लेकिन चीन का उनका ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है, जब एक अस्थिर व्यापार समझौता और ईरान और ताइवान को लेकर तनाव की स्थिति है। इसके अलावा एक अहम मुद्दा पश्चिम एशिया संकट का भी है।

ऐसे में सबसे बड़ा सवाल दुनिया के लिए यही है कि जब चीन में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे, तो उस दौरान वे किन अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसकी वजह यह है कि दोनों ही शीर्ष स्तर की अर्थव्यवस्था वाले देश हैं और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में विश्वास कर सकते हैं।

व्यापारिक मुद्दों पर होगी बात

राष्ट्रपति ट्रंप और शी के बीच मुलाकात को लेकर सलाहकार फर्म ब्रंसविक के क्रिस्टोफर पैडिला ने कहा कि अमेरिकी अधिकारी संभवतः विमान कृषि और ऊर्जा जैसी श्रेणियों में चीनी खरीद की तलाश करेंगे। वहीं पूर्व अमेरिकी वाणिज्य एवं व्यापार अधिकारी पैडिला ने कहा कि यह अमेरिका के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी और दूसरी उपलब्धि ‘बोर्ड ऑफ ट्रेड’ की स्थापना करना है।

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीर द्वारा बताए गए इस तंत्र से यह तय करने और पहचानने में मदद मिलेगी कि संयुक्त राज्य अमेरिका को चीन को कौन सी वस्तुएं निर्यात करनी चाहिए और चीन से कौन सी वस्तुएं आयात करनी चाहिए। पैडिला ने एएफपी को बताया कि यह उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे गैर-संवेदनशील क्षेत्रों में भविष्य के खरीद समझौतों के लिए एक मंच हो सकता है।

अमेरिकी कंपनियों के लिए चिंता

इन सबके बीच ही अमेरिकी कंपनियों को चिंता इस बात की भी है कि आर्थिक संबंधों में बदलाव के साथ-साथ बाजार पहुंच बढ़ाने जैसे लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे पीछे छूट सकते हैं। यूएस-चाइना बिजनेस काउंसिल के अध्यक्ष शॉन स्टीन ने बताया कि यात्रा से एक सप्ताह पहले तक किसी भी सीईओ को निमंत्रण नहीं मिला था। लेकिन संकेत मिल रहे हैं कि कुछ लोग अंततः इसमें शामिल हो सकते हैं, और इस मुलाकात में निवेश एक बड़ा मुद्दा हो सकती है।

टैरिफ पर खत्म हो सकता है टकराव

सलाहकार पैडिला ने कहा कि चीन संभवतः ट्रंप के साथ अपने टैरिफ युद्धविराम का विस्तार चाहता है। एक ओर वाशिंगटन और बीजिंग ने एक-दूसरे के निर्यात पर जवाबी टैरिफ लगाए थे, वहीं ट्रंप और शी ने दक्षिण कोरिया में अक्टूबर में हुई अपनी बैठक में एक साल के व्यापारिक युद्धविराम पर सहमति जताई थी। उसके बाद से हालात बदल गए हैं। इस समझौते के तहत वाशिंगटन ने वैश्विक फेंटानिल आपूर्ति सीरीज में चीन की कथित भूमिका और अनुचित प्रथाओं के आरोपों को लेकर कुछ टैरिफ बरकरार रखे।

फरवरी में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के कई कर्तव्यों को रद्द कर दिया, जिनमें मादक पदार्थों की तस्करी से संबंधित कर्तव्य भी शामिल थे। ट्रंप प्रशासन ने ऐसी जांच शुरू की है जिससे नए और अधिक स्थायी दायित्व उत्पन्न हो सकते हैं। हाल ही में बीजिंग द्वारा अमेरिकी प्रतिबंधों का विरोध करने के चलते स्टीन ने टिप्पणी की कि ऐसा लगता है कि युद्धविराम उतना मजबूत नहीं है जितना हम उम्मीद कर रहे थे।

ईरान पर दबाव की अपना सकते हैं रणनीति

ईरान को लेकर अमेरिका और इजरायल के बीच चल रहे युद्ध का साया ट्रंप की यात्रा पर मंडरा रहा है, जिसे उन्होंने इस संघर्ष के कारण पहले ही एक बार स्थगित कर दिया था। कुछ विशेषज्ञों ने इस बात पर अनिश्चितता व्यक्त की कि शिखर सम्मेलन आगे बढ़ेगा या नहीं। हालांकि सलाहकार फर्म डीजीए-अलब्राइट स्टोनब्रिज ग्रुप के जोर्ग वुत्के ने एएफपी को बताया, “राष्ट्रपति ईरानियों को ऐसी स्थिति में नहीं डालना चाहेंगे, जहां वे यह तय कर सकें कि उनकी यात्रा संभव है या नहीं।”

पैडिला को उम्मीद है कि ट्रंप चाहेंगे कि चीन ईरान पर समझौता करने के लिए दबाव डालना जारी रखे। इसके अलावा ग्रीर ने इस सप्ताह ब्लूमबर्ग टेलीविजन को बताया कि दोनों पक्ष संभवतः ईरान से चीन द्वारा तेल की खरीद पर चर्चा करेंगे। तेहरान द्वारा होर्मुज जलमार्ग की नाकाबंदी के बाद तेल और गैस की कमी से चीन अन्य एशियाई अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कम प्रभावित है । फिर भी, आर्थिक दुष्परिणामों से वह अछूता नहीं है।

ताइवान के मुद्दे का क्या होगा?

इस बैठक में शी जिनपिंग ताइवान पर अमेरिकी नीति में बदलाव के लिए दबाव बनाने की कोशिश कर सकते हैं, जिसे चीन अपने क्षेत्र का हिस्सा होने का दावा करता है। ट्रंप की लेन-देन वाली कूटनीतिक शैली ने चीन से द्वीप की रक्षा करने की उनकी तत्परता के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं। उन्होंने पहले यह सुझाव देकर लोगों को असहज कर दिया था कि ताइवान को सुरक्षा के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका को भुगतान करना चाहिए। ऐसे यह देखने होगा कि क्या दोनों के बीच ताइवान के मुद्दे पर क्या बात होती है।

जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने 26 फरवरी 2026 को चीन यात्रा के दौरान हांग्जो में यूनिट्री रोबोटिक्स कंपनी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने रोबोटों के कई दिलचस्प प्रदर्शन बड़े ध्यान से देखे। मर्ज की यह यात्रा चीन की तकनीकी प्रगति को करीब से देखने और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई। पढ़िए पूरी खबर…