अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ सीजफायर को तब तक आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, जब तक बुधवार तक कोई स्थायी समझौता नहीं हो जाता। साथ ही ट्रंप ने चेतावनी भी दी कि वे दबाव बनाने के लिए ईरानी बंदरगाहों पर लगातार नाकेबंदी और फिर से बमबारी पर भी विचार कर रहे हैं।

फीनिक्स, एयरिजोना से वॉशिगटन लौटते समय एयरफोर्स वन में रिपोर्टरों से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हो सकता है कि मैं इसे (सीजफायर) को आगे न बढ़ाऊं लेकिन नाकाबंदी जारी रहेगी, तो हमारे पर एक नाकेबंदी है और दुर्भाग्य से हमें फिर से बम गिराना शुरू करना पड़ेगा।

#WATCH | On being asked if he will extend the ceasefire, US President Donald Trump says, "Maybe I won't extend it. But the blockade is going to remain. So you have a blockade, and unfortunately, we'll have to start dropping bombs again…"



(Source: The White House) pic.twitter.com/6HURzpzE0s — ANI (@ANI) April 18, 2026

इस सप्ताह के अंत में बातचीत कर रहे- ट्रंप

व्हाइट हाउस के पोस्ट के मुताबिक, अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा, “हम इस सप्ताहांत बातचीत कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि सब कुछ ठीक रहेगा। इनमें से कई बातों पर बातचीत हो चुकी है और सहमति भी बन गई है। सबसे अहम बात यह है कि ईरान के पास कोई परमाणु हथियार नहीं होगा। आप ईरान को परमाणु हथियार रखने की इजाज़त नहीं दे सकते और यह बात बाकी सभी चीज़ों से अधिक महत्वपूर्ण है।

आगे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान से अच्छी खबर आ रही है, हालांक उन्होंने इस बारे में और अधिक जानकारी देने से इनकार कर दिया।

ईरान के साथ बात अच्छी हो रही- ट्रंप

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हमें 20 मिनट पहले कुछ अच्छी खबर मिली थी और ऐसा लग रहा है कि मध्य-पूर्व में ईरान के साथ चीजें काफी अच्छी चल रही हैं। आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। मुझे बस लगता है कि यह कुछ ऐसा है जो होना ही चाहिए। यह कुछ ऐसा है जिसका होना ही समझदारी है और मुझे लगता है ऐसा होगा। हम देखेंगे कि क्या होता है, लेकिन मुझे लग रहा कि ऐसा होगा।”

उन्होंने इस घटनाक्रम के बारे में विस्तार से कुछ नहीं बताया, बस इतना संकेत दिया कि इस पर प्रगति जारी है और आगे और जानकारी दी जाएगी।

नाकाबंदी कर रोके गए 21 जहाज

इधर यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने कहा ईरान बंदरगाहों तक निगरानी करने वाली अमेरिकी नाकेबंदी की शुरुआत के बाद से अब तक 21 जहाजों को वापस ईरान की ओर मोड़ दिया गया है।

एक्स पर पोस्ट में CENTCOM की ओर से कहा गया, इस ऑपरेशन को अरब सागर में तैनात अमेरिकी नेवी अंजाम दे रही है। इसके तहत गाइडेड-मिसाइल डिस्ट्रायर यूएसएस माइकल मर्फी (DDG-112) मौजूदै सुरक्षा प्रयासों के हिस्से पर सक्रिय गश्त कर रहा है।

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अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि लेबनान और इजरायल के बीच सीजफायर हो गया है। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने लेबानान के राष्ट्रपति और इजरायली पीएम से बातचीत की है और दोनों ही देश अब शांति चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 10 इजरायल और लेबनान 10 दिन के सीजफायर के लिए सहमत हो गए हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें