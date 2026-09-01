करीब एक महीने की सैन्य शांति के बाद अमेरिका ने एकबार फिर ईरान पर सीधे हमले शुरू कर दिए हैं। मंगलवार को यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री की ओर से यह कहा गया है कि उसने ईरान के खिलाफ नए हमले शुरू किए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, पिछले तीन दिनों में यह दूसरा बड़ा हमला है। इस हमले के बाद अमेरिका और ईरान में जंग का नया दौर शुरू होने की संभावना है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिकी मिलिट्री के मिडिल ईस्ट-बेस्ड सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने बताया कि उन्होंने इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के ठिकानों पर हमला किया है। CENTCOM ने कहा है, “ये हमले IRGC द्वारा होर्मुज स्ट्रेट में कमर्शियल शिपिंग और इस इलाके में तैनात अमेरिकी सर्विस मेंबर्स पर हाल ही में किए गए हमलों की कोशिशों के बाद की जवाबी कार्रवाई है।”

अमेरिका ने कहां दागी मिसाइलें?

ईरानी मीडिया ने दक्षिण में कोनारक, बंदर अब्बास और केशम आइलैंड सहित इलाकों में धमाकों की रिपोर्ट दी है। बता दें कि अमेरिका ने रविवार को भी ईरान पर हवाई हमले किए थे। इन हमलों में लराक द्वीप पर दो लॉन्चरों को निशाना बनाया गया था। अमेरिका का दावा था कि IRGC की सेनाओं को होर्मुज जलडमरूमध्य की ओर फायर करने के लिए लॉन्चर तैयार करते हुए देखा गया था। इसके जवाब में, ईरान ने जॉर्डन में तैनात अमेरिकी सैनिकों और सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए थे।

ट्रंप ने कहा- दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे ईरान का नाम

US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इन हमलों के बाद कहा है कि यह हमले अब तक के बड़े और शक्तिशाली हमले थे। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर कोई जवाबी हमला किया जाता है तो एक देश पूरी तरह से साफ हो सकता है। ट्रंप ने सीधे तौर पर ईरान को चेताया है कि अगर जवाबी हमला होता है तो दुनिया के नक्शे से ईरान को मिटा दिया जाएगा। ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, “अगर नाकाम ईरान देश इस बहुत सही हमले का बदला लेता है, तो उन्हें फिर से बहुत ज्यादा ऊंचे लेवल पर चोट लगेगी और ईरान का बहुत कम हिस्सा बचेगा।”

‘मिडिल ईस्ट में बढ़ सकता है तनाव’

बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप इसी साल फरवरी-मार्च में युद्ध शुरू होने के बाद से ऐसी कई धमकियां ईरान को दे चुके हैं। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने मंगलवार को मिडिल ईस्ट के देशों में अलर्ट रहने को कहा। इस वॉर्निंग में नागरिकों को हवाई यात्रा में रूकावट जैसी समस्याओं का सामना करने के लिए कहा। अलर्ट में कहा गया कि अब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने की संभावना है।

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रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच राजधानी कीव और आसपास के इलाकों में रूस ने एक बार फिर बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के मुताबिक, हमले में 12 लोगों की मौत हुई है, जिनमें एक भारतीय नागरिक भी शामिल है। दर्जनों लोग घायल हुए हैं। यह हमला ऐसे समय हुआ है जब एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से यूक्रेन युद्ध खत्म करने की अपील की थी। यहां पढ़ें पूरी खबर…