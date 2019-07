अमेरिका के राष्ट्रपति डोनॉल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेट पार्टी की चार महिला नेताओं को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आपको अमेरिका पसंद नहीं है तो देश छोड़कर चले जाओ। मंगलवार को ट्रंप ने ट्वीट करते हुए लिखा कि हमारा देश आजाद है,सुंदर भी है और काफी सफल भी है अगर आपको हमारे देश से नफरत है या आप यहां खुश नहीं है तो आप देश छोड़ सकते हैं।

क्या है मामला: दरअसल, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने डेमोक्रेट की महिला सांसद एलेक्जेंड्रिया ओकासियो कॉर्टेज, इल्हान ओमर, राशिदा तलाइब और अयाना प्रेस्ली पर निशाना साधते हुए यह ट्वीट किया था। इस ट्वीट से पहले ट्रंप ने एक विवादित ट्वीट किया था जिसके बाद ट्रंप की काफी आलोचना हुई थी। ट्रंप ने अश्वेत महिला सांसदों को लेकर नस्लीय टिप्पणी करते हुए अमेरिका छोड़कर अपने उजड़े और अपराध ग्रस्त देशों में लौट जाएं, जहां से वे आई हैं। ट्रंप की यह टिप्पणी महिला सांसदों द्वारा उनके शासन की कड़ी आलोचना के बाद आया।

Our Country is Free, Beautiful and Very Successful. If you hate our Country, or if you are not happy here, you can leave! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 16, 2019

That’s the thing. We hate you because we love our country. We fight to stop you because we love our country. We will win. Because we love our country. — Dara Does Deep State (@daralynn13) July 16, 2019

America under Trump:

– Hate crimes on the rise

– Nothing done to protect elections

– Nothing done to protect the environment

– Rich getting richer and poor getting poorer

– Children dying in detention centers We don’t hate America. We hate you. — Ida Skibenes ❄️ (@ida_skibenes) July 16, 2019

If something I love is broken I want to fix it, not leave it, you silly man. — Pitt Griffin (@pittgriffin) July 16, 2019

ट्रोल हुए ट्रंप: ट्रंप के इस ट्वीट के बाद लोगों ने उन्हें ट्रोल करने शुरू कर दिया। एक शख्स ने लिखा कि सबसे पहले तो आपको दिक्कत है आप देश छोड़ दीजिए। एक और शख्स ने लिखा है हम जिससे प्यार करते हैं अगर वो टूट जाता है तो हम उसे जोड़ने की कोशिश करते हैं छोड़ने के लिए नहीं।आप बेवकूफ हैं।

