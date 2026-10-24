Donald Trump on Iran: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि ईरान के खिलाफ एक और सैन्य अभियान शुरू कर सकता है। इससे दोनों देशों के बीच जारी संघर्ष के आठवें महीने में प्रवेश करने के साथ ही नए हमलों की आशंका बढ़ गई है। ट्रंप ने अपने इस बयान के जरिए पश्चिम एशिया में टकराव को विस्तार करने के संकेत दे दिए हैं।

दूसरी ओर ईरानी सुरक्षा अधिकारियों ने धमकी दी थी कि अगर अमेरिका और इज़राइल अपना सैन्य अभियान फिर से शुरू करते हैं, तो तेहरान ने खाड़ी में समुद्र के नीचे बिछी संचार केबलों (अंडरसी कम्यूनिकेशन केबल्स) को निशाना बनाने की योजना तैयार कर ली है।

ट्रंप ने क्या कहा है?

दरअसल, शुक्रवार को फ्लोरिडा में एक रैली के दौरान ट्रंप ने कहा, “हम एक और छोटा ‘एपिक फ्यूरी’ कर सकते हैं।” वे 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ शुरू हुए अमेरिकी सैन्य अभियान के नाम का जिक्र कर रहे थे। हालांकि, उन्होंने इस नए अभियान की संभावना पर अधिक विस्तार से जानकारी नहीं दी।

ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है कि जब युद्ध की समय सीमा को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, ईंधन की कीमतें बढ़ रही हैं और किसी भी नए तनाव से होने वाले आर्थिक और क्षेत्रीय नुकसान की चिंताएं गहरा रही हैं। ईरान पर अमेरिका-इज़राइल के हमलों और लेबनान पर इज़राइली हमलों में अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं और लाखों लोग विस्थापित हुए हैं।

धीरे-धीरे या तुरंत युद्ध

इससे पहले शुक्रवार को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका इस युद्ध को बहुत जल्दी खत्म कर सकता है, लेकिन उन्होंने इस बात पर सवाल उठाया कि क्या वॉशिंगटन को इसे तुरंत खत्म करना चाहिए या संघर्ष को धीरे-धीरे खुद ही शांत होने देना चाहिए। व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, “हम इसे बहुत जल्दी खत्म कर सकते हैं। सवाल यह है कि क्या हम इसे पूरा खत्म करना चाहते हैं या इसे धीरे-धीरे कमजोर पड़ने देना चाहते हैं।”

उन्होंने यह भी कहा कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग ‘स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज’ से तेल का परिवहन लगातार जारी है। उन्होंने आगे जोड़ा, “हमें जो चाहिए, वह सब मिल रहा है।” ट्रंप ने इस संघर्ष के लक्ष्यों और समयसीमा को लेकर बदलते बयान दिए हैं। इस महीने की शुरुआत में उन्होंने कहा था कि अमेरिका अगले महीने होने वाले मध्यावधि चुनावों से पहले ईरान पर हमला नहीं करेगा, क्योंकि इन चुनावों में अमेरिकी कांग्रेस के नियंत्रण का फैसला होना है।

बुधवार को ‘द न्यूयॉर्क टाइम्स’ की एक रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिकी और इज़राइली सेनाओं ने मध्यावधि चुनावों के बाद नए सिरे से हमले करने की योजनाएं बनाई हैं। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया कि संभावित ठिकानों में ईरान के ऊर्जा बुनियादी ढांचे, परमाणु ठिकाने और मिसाइल तथा ड्रोन का जखीरा शामिल हैं।

ईरान की समुद्र के नीचे बिछी केबलों को निशाना बनाने की योजना

इस बीच रॉयटर्स ने ईरान के दो वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों के हवाले बताया कि सैन्य कार्रवाई की बढ़ती आशंकाओं के बीच, यदि अमेरिका और इज़राइल दोबारा हमला करते हैं, तो तेहरान ने खाड़ी में समुद्र के नीचे बिछी इंटरनेट और संचार केबलों को निशाना बनाने की विस्तृत योजना तैयार की है। नाम न छापने की शर्त पर बात करने वाले अधिकारियों ने इस बारे में बहुत कम जानकारी दी कि ईरान इन हमलों को कैसे या कहाँ अंजाम दे सकता है। एक अधिकारी ने कहा कि तेहरान केबल कटने के बाद उनकी मरम्मत को रोकने की कोशिश करेगा, जिससे इंटरनेट कनेक्शन और अन्य संचार सेवाओं में बाधा लंबे समय तक बनी रहे।

एक अधिकारी ने चेतावनी देते हुए कहा, “यदि ईरान पर हमला होता है, तो समुद्र के नीचे बिछी केबलों से लेकर सैन्य अड्डों तक कोई रेड लाइन नहीं बचेगी।” उसने वॉशिंगटन को आग से न खेलने की हिदायत दी। अधिकारी ने दावा किया कि केबलों तक ईरान की पूरी पहुंच है और वह उन्हें नष्ट कर सकता है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के राजनीतिक मामलों के उप प्रमुख यदुल्लाह जवानी ने बुधवार को कहा कि यदि ईरान के बुनियादी ढांचे पर हमला होता है, तो ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉरमुज के नीचे बिछी सात प्रमुख इंटरनेट केबलों को निशाना बना सकता है।

ये धमकियां ईरानी नेतृत्व के भीतर की उस चिंता को दर्शाती हैं कि किसी भी नए अमेरिकी सैन्य अभियान का जवाब पिछले हमलों की तुलना में अधिक सख्ती से देना होगा। ईरानी सुरक्षा अधिकारी मोहसिन रज़ाई ने भी चेतावनी दी है कि खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका से जुड़े डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिनमें डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुविधाएं शामिल हैं, को निशाना बनाया जा सकता है।

जॉर्डन में शुक्रवार को एक चर्च में अंतिम संस्कार के दौरान हथियारबंद लोगों ने गोलीबारी की, जिसमें सात लोगों की मौत हो गई और 34 अन्य घायल हो गए। गोलीबारी की ये घटना राजधानी अम्मान से करीब 180 किलोमीटर दक्षिण में कराक स्थित एक ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च में हुई। सरकार के प्रवक्ता मोहम्मद अल-मोमानी ने एक बयान में कहा कि सुरक्षा एजेंसियां गोलीबारी की जांच कर रही हैं। पढ़िए पूरी खबर…