Donald Trump Threat Iran: पश्चिम एशिया संकट के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को एक बार फिर ईरान को चेतावनी दी है कि अमेरिकी सेनाएं लगातार तीसरे रात भी ईरान पर अपने आक्रामक हमले जारी रखेगी। ट्रंप ने कहा कि युद्ध विराम टूटने कगार पर है। उन्होंने ऐलान किया है कि अमेरिका ईरान के खार्ग द्वीप पर हमला करके उसके तेल संसाधनों पर कब्जा कर लेगा।

दरअसल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट किया। इसमें उन्होंने लिखा, “संयुक्त राज्य अमेरिका आज रात ईरान पर बहुत जोरदार हमला करेगा।” ट्रंप ने दावा किया ईरान की नौसेना और वायुसेना की ताकत पूरी तरह से खत्म हो चुकी है।

‘वेनेजुएला की तरह कब्जाएंगे खार्ग’

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, “निकट भविष्य में किसी समय हम खार्ग द्वीप और अन्य तेल अवसंरचना स्थलों पर कब्जा कर लेंगे और उनके तेल और गैस बाजारों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लेंगे, ठीक उसी तरह जैसे हमने वेनेजुएला के साथ किया है, जो वेनेजुएला और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों के लिए शानदार ढंग से काम कर रहा है।”

दूसरी ओर एक इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान की सरकार को गिराने के लिए ईरान के लोगों तक हथियार पहुंचाने की कोशिश की थी लेकिन क्षेत्रीय सहयोगियों ने हमें निराश किया। अमेरिका ने ईरान के क्षेत्रीय दुश्मन कुर्द लोगों को हथियार दिए थे लेकिन उन्हें लगता है कि उन्होंने हथियार बांटने के बजाय अपने पास ही रख लिए।

कुर्दों पर लगाए गंभीर आरोप

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कुर्दों ने अमेरिका को निराश किया लेकिन मैं इसे याद रखूंगा। शुरू में हम इस योजना के खिलाफ थे क्योंकि शक था कि कुर्द हथियार अपने पास ही रख लेंगे। आखिरकार ऐसा ही हुआ।

भारतीयों की मौत, अमेरिकी राजदूत तलब

गौरतलब है कि पश्चिम एशिया संकट के बीच अमेरिका, ईरान पर हमले कर रहा है, जिसका असर भारतीयों पर भी पड़ा है। ओमान के पास भारतीय नाविकों वाले जहाजों पर अमेरिकी हमलों को लेकर भारत ने कड़ा विरोध दर्ज किया है।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिकी नौसेना ने भारतीय क्रू वाले तीसरे जहाज MT जलवीर पर भी हमला किया है। इस पर सवार सभी 20 भारतीय सुरक्षित हैं और उन्हें निकालने का काम जारी है। भारत ने इस मामले पर अमेरिकी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया और कहा कि जहाजों पर हो रहे हमले तुरंत बंद होने चाहिए।

पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच गुरुवार को ओमान तट के पास तीसरे जहाज एमटी जलवीर पर हमला हुआ। इस जहाज पर 20 भारतीय सवार थे। हालांकि, जहाजरानी मंत्रालय ने कहा कि सभी 20 भारतीय सुरक्षित हैं। केंद्र ने यह भी बताया कि होर्मुज जलमार्ग में भारतीय ध्वज वाले 13 जहाज फंसे हुए हैं। केंद्र ने लगातार हमलों की निंदा करते हुए इसे बेहद चिंताजनक बताया। पढ़िए पूरी खबर…