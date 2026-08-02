अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर सहमित बन गई है और अब पश्चिमी एशियाई देशों ने अमेरिका से हमले रोकने को कहा है। यह जानकारी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए दीहै। ट्रंप ने कहा है कि तेहरान के साथ एक शांति समझौते पर सहमति बन गई है और अब अमेरिका की ओर से ईरान पर नए हमले नहीं होंगे।

पूरी तरह खुलेगा होर्मुज स्ट्रेट

अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्रुथ सोशल पर कहा है, “ईरान और दूसरे मिडिल ईस्ट देशों ने हमसे अभी-अभी कहा है कि हम किसी भी हमले को रोक दें क्योंकि समझौते की सीमाओं पर सहमति बन गई है। इसमें होर्मुज स्ट्रेट को तुरंत पूरी तरह से खोलना और ईरान के न्यूक्लियर खतरे को खत्म करना शामिल होगा।”

अमेरिका सैन्य रूप से हर जवाब के लिए तैयार- ट्रंप

डोनाल्ड ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक, “अमेरिका सैन्य ताकत के मामले में पूरी तरह तैयार है और जरूरत पड़ने पर ईरान के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका के पास ऐसी सैन्य तैयारी है जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नहीं देखी गई। हालांकि ईरान और अन्य पश्चिमी एशियाई देशों ने अमेरिका से हमला न करने की अपील की है, क्योंकि समझौते की रूपरेखा लगभग तय हो चुकी है। इसमें होर्मुज को तुरंत खोलना शामिल है।”

इजरायल भी नहीं करेगा कोई हमला

ट्रंप ने आगे बताया है कि पश्चिमी एशियाई देशों की अपील के बाद अमेरिका ने ईरान पर अपने नए हमलों को रोक दिया है। साथ ही ट्रंप ने ये भी कहा कि हमारे हमले कब तक रूके रहेंगे ये इस बात पर निर्भर करता है कि शांति समझौते को कितना जल्दी लागू किया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका के साथ-साथ इजरायल भी इस शांति समझौते का हिस्सा होगा और वह हमले नहीं करेगा। अमेरिका और ईरान में हुए इस कमिटमेंट से अब युद्ध खत्म होने की संभावना है।

सऊदी प्रिंस ने ट्रंप से बातचीत में जताई थी युद्ध की चिंता

ट्रंप के इस दावे के बीच ईरान की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन इस बीच खतम अल-अनबिया ब्रिगेड के ईरानी टॉप मिलिट्री कमांडर ने कहा कि मिडिल ईस्ट के देशों को US के साथ अपनी पार्टनरशिप पर फिर से सोचना चाहिए। शनिवार को सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप के साथ एक फोन कॉल में इस बात पर चिंता जताई थी कि वॉशिंगटन ईरान के साथ लड़ाई को बढ़ा सकता है।

एक्सियोस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सऊदी को चिंता थी कि अगर US ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करता है या इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज पर बड़े हमले करता है तो तेहरान सऊदी और खाड़ी देशों में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले करके जवाबी कार्रवाई कर सकता है।

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