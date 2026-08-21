ईरान से जंग के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में दावा किया था कि होर्मुज जलमार्ग (Strait of Hormuz) अब अमेरिका का हिस्सा है। इस जलमार्ग को लेकर ट्रंप के दावों को नकारते हुए ईरान ने कहा कि होर्मुज उनके नियंत्रण में है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर मुंबई में ईरान के राजनयिक (Iran Consul General Mumbai) सईद रजा (Saeid Reza Mosayeb Motlagh) ने कहा, “होर्मुज जलमार्ग पूरी तरह से ईरान के नियंत्रण में है। ट्रंप ने झूठा दावा किया है कि जलमार्ग उनके नियंत्रण में है और अमेरिका ने ईरान की नौसेना और मिसाइल बलों को नष्ट कर दिया है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के क्षेत्र को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए।”
ईरानी राजनयिक ने आगे कहा, “हमारा मानना है कि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के दक्षिणी तटों पर स्थित देशों को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ईरान होर्मुज जलमार्ग को तभी फिर से खोल सकता है जब अमेरिका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करे और ईरान की शर्तें पूरी तरह से स्वीकार कर ली जाएं। पारंपरिक अर्थों में ईरान और अमेरिका के बीच कोई सीधी बातचीत नहीं हो रही है। हालांकि, मध्यस्थ देश और मध्यस्थता में लगे देश दोनों देशों के बीच संदेश पहुंचाकर और संचार-संवाद को सुगम बनाकर एक शांतिपूर्ण समाधान खोजने और क्षेत्र को युद्ध से दूर रखने का प्रयास कर रहे हैं।”
ईरान-अमेरिका के बीच मध्यस्थता की कोशिश कर रहे देशों के प्रयास अभी सफल नहीं
सईद रजा ने कहा, “दुर्भाग्य से इन देशों द्वारा किए जा रहे सकारात्मक प्रयासों के बावजूद हम देख रहे हैं कि अमेरिका, इसके कुप्रथा और अंतरराष्ट्रीय कानून के विपरीत कार्यों ने अब तक इन प्रयासों को सफल होने से रोका है। परिणामस्वरूप, दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहे देशों के प्रयास अभी तक सफल नहीं हुए हैं।”
डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है कि होर्मुज जलमार्ग अब अमेरिका का हिस्सा है। उन्होंने अपने पोस्ट में नक्शा भी जारी किया है। साथ ही एक अन्य पोस्ट में उन्होंने होर्मुज खुला हुआ है और वहां से जहाजों की आवाजाही जारी है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें