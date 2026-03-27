अमेरिका में इस साल गर्मियों से चलन में आने वाले डॉलर नोटों पर बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने घोषणा की है कि अब अमेरिकी पेपर करेंसी पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर होंगे। यह पहली बार होगा जब किसी मौजूदा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर अमेरिकी करेंसी पर दिखाई देंगे। बता दें कि अमेरिका में गर्मियों की आधिकारिक शुरुआत 20 या 21 जून को ‘समर सोल्सटिस’ के साथ होती है।

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार यह बदलाव अमेरिका की स्वतंत्रता के 250वें वर्ष के अवसर पर किया जा रहा है। इसके तहत पहली बार 165 साल पुरानी परंपरा भी खत्म की जा रही है, जिसमें अमेरिकी ट्रेजरर के हस्ताक्षर नोटों पर होते थे। अब नए नोटों पर ट्रेजरर के हस्ताक्षर नहीं होंगे।

ट्रेजरी विभाग के मुताबिक, जून 2026 से 100 डॉलर के नोट छापे जाएंगे, जिन पर राष्ट्रपति ट्रंप और ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट के हस्ताक्षर होंगे। इसके बाद धीरे-धीरे दूसरे डिनोमिनेशन के नोट भी जारी किए जाएंगे। हालांकि, इन नए नोटों को बाजार में पूरी तरह पहुंचने में कुछ हफ्ते लग सकते हैं।

फिलहाल अमेरिकी सरकार अभी भी पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल के दौरान ट्रेजरी सेक्रेटरी रहीं जेनेट येलेन और पूर्व ट्रेजरर लिन मलरबा के हस्ताक्षर वाले नोट छाप रही है। मलरबा 1861 से चली आ रही उस परंपरा की आखिरी कड़ी होंगी, जिसमें ट्रेजरर के हस्ताक्षर अमेरिकी करेंसी पर होते रहे हैं।

ट्रेजरी अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि नोटों के डिजाइन में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। सिर्फ ट्रेजरर के हस्ताक्षर की जगह राष्ट्रपति ट्रंप के हस्ताक्षर जोड़े जाएंगे। हालांकि, अभी तक नए 100 डॉलर नोट का आधिकारिक सैंपल जारी नहीं किया गया है।

ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने इस फैसले को अमेरिका की आर्थिक मजबूती और स्टेबिली का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि यह कदम देश की ऐतिहासिक उपलब्धियों और ट्रंप के नेतृत्व को सम्मान देने का एक तरीका है।

गौरतलब है कि ट्रंप प्रशासन पहले भी इमारतों, सरकारी योजनाओं, युद्धपोतों और स्मारक सिक्कों पर राष्ट्रपति का नाम या तस्वीर शामिल करने की दिशा में कदम उठा चुका है। हालांकि, अमेरिकी कानून के तहत जीवित व्यक्ति की तस्वीर सिक्कों पर नहीं लगाई जा सकती, इसलिए ट्रंप की तस्वीर वाले 1 डॉलर के सिक्के का प्रस्ताव अटक गया था।

अमेरिकी कानून ट्रेजरी विभाग को करेंसी डिजाइन में बदलाव करने की अनुमति देता है, बशर्ते कुछ जरूरी तत्व जैसे “In God We Trust” बरकरार रहें और नोटों पर केवल दिवंगत व्यक्तियों की तस्वीरें ही इस्तेमाल हों। इस फैसले को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, लेकिन इतना तय है कि आने वाले समय में अमेरिकी मुद्रा पर यह बदलाव एक ऐतिहासिक कदम के रूप में देखा जाएगा।

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