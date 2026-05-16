अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को घोषणा की कि आईएसआईएस को दूसरा नंबर का सबसे बड़ा कमांडर अबु-बिलाल अल-मिनुकी को अमेरिकी सेना ने मार गिराया है। ट्रंप ने यह घोषणा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर की।

डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट में लिखा, “आज रात, मेरे आदेश पर बहादुर अमेरिका की सेना और नाइजीरिया की सेना ने दुनिया के सबसे एक्टिव आतंकवादी को लड़ाई के मैदान से खदेड़ने के लिए एक सुनियोजित बेहद जटिल अभियान को बिना किसी गलती के पूरा किया। आईएसआईएस के दूसरे नंबर के कमांडर अबु बिलाल अल मिनुकी ने सोचा था कि वह अफ्रीका में छिप सकता है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि हमारे पास ऐसे सूत्र हैं जो उसकी खबर देते रहते थे।”

अब किसी को नहीं डरा पाएगा अबु-बिलाल- ट्रंप

ट्रंप ने अपने पोस्ट में आगे कहा, “अब वह अफ्रीका के किसी भी व्यक्ति को डरा नहीं पाएगा और न ही कोई योजना बनाकर अमेरिका के लोगों को निशाना बना पाएगा। उसके मारे जाने से आईएसआईएस अब कमजोर हो रहा है। इस अभियान में मदद के लिए नाइजीरिया के सरकार का धन्यवाद।”

कौन था अबू बिला अल मिनुकी?

अबू बिलाल अल मिनुकी का जन्म 1982 में नाइजीरिया के बोर्नो राज्य में हुआ था। साल 2023 में अमेरिका ने उसे वैश्विक आतंकवादी घोषित किया था। अमेरिका ने अबू बिलाल के साथ ही इराक स्थित आईएसआईएस के एक अन्य नेता अब्दुल्ला मक्की मुसलिह रुफाई को भी आंतकी घोषित किया था।

अबु बिलाल अल मिनुकी आईएसआईएस का एक बड़ा आतंकवादी माना जाता था। बताया जाता है कि उसे अबू बक्र इब्न मुहम्मद इब्न अली अल-मिनुकी के नाम से भी जाना जाता था।

साहेल इलाके में फैलाता था आतंक

काउंटर एक्सट्रीमिज्म प्रोजेक्ट की एक रिपोर्ट की मानें तो अबु बिलाल मुख्य रूप से अफ्रीका साहेल इलाके में एक्टिव था, जो 12 देशों में फैला हुआ है। साहेल, अफ्रीका महाद्वीप का एक ऐसा इलाका है, जो अटलांटिक महासागर से लाल सागर तक कुल 5900 किमी तक फैला हुआ है। यह उत्तर में सूखे सहारा रेगिस्तान को दक्षिण में आर्द्र सूडानी सवाना से अलग करता है।

इस इलाके में मुख्य रूप से सेनेगल, मॉरिटानिया, माली, बुर्किना फासो, नाइजर, नाइजीरिया, चाड और सूडान जैसे देश शामिल हैं, साथ ही इसके विस्तार में गाम्बिया, गिनी, कैमरून और इरिट्रिया भी शामिल हैं।

रिपोर्ट में आगे कहा गया कि अबू बिलाल आईएसआईएस की एक शाखा इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस (आईएसडब्ल्यूएपी) का कमांडर था। साथ ही अबू बिलाल आईएसआईएस का जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोविंसेस (जीडीपी) के लेक चाड डिवीजन को भी चलाता था। पहले यह कुख्यात आतंकवादी गुट बोको हराम का एक विद्रोही धड़ा था, जिसने 2015 में खुद को इस्लामिक स्टेट (IS) से जोड़ लिया था।

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