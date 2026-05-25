Donald Trump on Iran Deal: पश्चिम एशिया संकट और ईरान से बातचीत को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ समझौता या तो एक बेहतरीन समझौते जैसा सार्थक होगा, या फिर किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं होगा।

बता दें कि ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका ने सोमवार को अपने तीन साल पुराने युद्ध को समाप्त करने के प्रयासों में तत्काल सफलता की उम्मीदों को कम करके आंका है। इसमें शीर्ष अमेरिकी राजनयिक ने कहा है कि वाशिंगटन या तो एक अच्छा समझौता करेगा या देश के साथ “किसी अन्य तरीके से निपटेगा।

विपक्षी सांसदों को दिया मैसेज

दरअसल, ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर उन अमेरिकी सांसदों पर निशाना साधा है, जिन्होंने उन रिपोर्टों पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी जिनमें कहा गया था कि ईरान के साथ प्रस्तावित समझौते में वाशिंगटन की ओर से बड़ी रियायतें शामिल हैं।

विपक्षियों पर बरसते हुए ट्रंप ने आक्रामकता के साथ कहा, “मैं उन सभी डेमोक्रेट्स, आरआईएनओ और मूर्खों पर हंसता हूं जिन्हें ईरान के साथ मेरे संभावित समझौते के बारे में कुछ भी पता नहीं है, ऐसी चीजें जिन पर अभी तक बातचीत भी नहीं हुई है।”

ओबामा प्रशासन का किया जिक्र

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, “ईरान के साथ समझौता या तो बहुत अच्छा और सार्थक होगा, या फिर कोई समझौता नहीं होगा। यह ओबामा प्रशासन की विफलताओं के कारण हुए जेसीपीओए की आपदा के बिल्कुल विपरीत होगा, जो ईरान के लिए परमाणु हथियार बनाने का सीधा और खुला रास्ता था।”

ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति ओबामा पर निशाना साधते 2015 के उस समझौते का जिक्र किया जिसे संयुक्त व्यापक कार्य योजना के रूप में जाना जाता है, जिसके तहत ईरान के परमाणु संवर्धन को सीमित करने के बदले प्रतिबंधों में राहत दी गई थी।

दूसरे तरीके से निपटने की बात

बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने साल 2018 में उस अंतरराष्ट्रीय समझौते को खराब बताते हुए खुद को उससे अलग कर लिया था। ट्रंप ने उस दौरान कहा था कि इसने ईरान की परमाणु गतिविधियों को केवल एक निश्चित अवधि के लिए सीमित किया था। उन्होंने दावा किया है कि नया समझौता कहीं बेहतर होगा, हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि कैसे।

इससे पहले विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भी इसी तरह की भावना व्यक्त करते हुए कहा था कि अमेरिका या तो ईरान के साथ एक मजबूत समझौता करेगा या तेहरान का सामना किसी अन्य तरीके से करेगा। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने सोमवार को कहा कि संभावित 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन में चर्चा किए गए कई विषयों पर निष्कर्ष निकाले गए हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मध्य पूर्व युद्ध को समाप्त करने का समझौता जल्द ही होने वाला है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को कहा कि ईरान के साथ शांति समझौते पर काफी हद तक बातचीत हो चुकी है। जिसमें होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलना भी शामिल है। ट्रंप के अनुसार, औपचारिक घोषणा से पहले समझौते के अंतिम विवरण पर चर्चा चल रही है। पढ़िए पूरी खबर…