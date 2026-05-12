अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सांसदों के साथ रोज गार्डन क्लब डिनर में सोमवार को हिस्सा लिया। डिनर से पहले उन्होंने सांसदों को संबोधित किया। अपने संबोधन में अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा, “मैं डिनर के लिए आपके साथ शामिल होने जा रहा हूं। मैं आज शाम के लिए ईरानियों को एक तरफ रख दूंगा यानी उन्हें दरकिनार कर दूंगा।”

एक अन्य कार्यक्रम के दौरान मीडिया के बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया। ट्रंप ने कहा कि ईरान अब तक के सबसे कमजोर हालात में हैं और ईरान के प्रस्ताव को कचरा करार देते हुए उसे अस्वीकार्य कर दिया।

सीजफायर लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है- ट्रंप

उन्होंने कहा, “उन्होंने हमें जो घटिया चीज भेजी, उसे पढ़ने के बाद, हालांकि उसे मैंने पूरा नहीं पढ़ा। वे (ईरान) लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है। सीजफायर भी लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर चल रहा है।”

ईरान को हरा देने के अपने दावे को दोहराते हुए ट्रंप ने कहा कि सीजफायर के दौरान ईरान ने जो कुछ भी थोड़ा-बहुत निर्माण कार्य किया है, उसे अमेरिका करीब एक दिन में तबाह कर देगा। ट्रंप ने कहा, “ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते। वे बहुत खतरनाक हैं। वे बहुत अस्थिर हैं।”

अमेरिकी नाकाबंदी की प्रशंसा की

अमेरिका के राष्ट्रपति ने नाकाबंदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि अमेरिका के पास बहुत गोला-बारूद का भंडार है। जो दो महीने पहले के समय मौजूद गोला-बारूद से बेहतर है। उन्होंने अमेरिका की ईरान पर की जा रही कार्रवाई को दुनिया के लिए एक सेवा बताया और पूर्व राष्ट्रपतियों की पहले कार्रवाई न करने के लिए आलोचना की।

ट्रंप ने कहा, “हम दुनिया की सेवा कर रहे हैं और यह सिलसिला 47 सालों से चला आ रहा है। अन्य देशों के अन्य राष्ट्रपतियों और नेताओं, जिनके पास शक्ति थी, उन्हें भी यह करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया।”

ईरान ने न्यूक्लियर डस्ट हटाने को कहा- ट्रंप

ट्रंप ने आगे कहा कि ईरानी नेतृत्व को कई स्तरों पर मार गिराया गया और उनकी ओर से भेजे गए प्रस्ताव को बेवकूफी भरा करार दिया। उन्होंने दावा किया कि ईरान ने अमेरिका के न्यूक्लियर डस्ट हटाने को कहा क्योंकि वह जगह पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है।

ईरान ने मुझसे कहा, “उनका इरादा न्यूक्लियर डस्ट देने का है। उन्होंने मुझसे कहा कि, हम आपको यह दे रहे हैं, लेकिन आपको इसे निकालना होगा क्योंकि वह जगह पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है और दुनिया में केवल एक ही दो देश इसे निकाल सकते हैं। उस पर इतना भयानक हमला किया गया कि उनके पास उसे निकालने की व्यवस्था ही नहीं है। अमेरिका और चीन ही दुनिया के दो देश हैं जो इसे निकाल सकते हैं।”

प्रस्ताव को स्वीकार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं- ईरान

इस बीच ईरान के संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बघर गालिबफ ने मंगलवार को कहा कि 14 सूत्रीय प्रस्ताव को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

उन्होंने कहा, 14 सूत्रीय प्रस्ताव में बताए गए ईरानी जनता के अधिकारों को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कोई भी अन्य दृष्टिकोण पूरी तरह के बेकार होगा। एक के बाद एक असफलता के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। वे जितनी देर करेंगे, अमेरिकी टैक्सपेयर को उतना ही अधिक भुगतान देना पड़ेगा।

यह भी पढ़ें: Donald Trump-XI Jinping Meeting: डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच इसी हफ्ते होगी मुलाकात, जानें किन मुद्दों पर करेंगे चर्चा

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगभग एक दशक बाद इसी हफ्ते चीन के दौरे पर जाने वाले हैं, लेकिन चीन का उनका ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है, जब एक अस्थिर व्यापार समझौता और ईरान और ताइवान को लेकर तनाव की स्थिति है। इसके अलावा एक अहम मुद्दा पश्चिम एशिया संकट का भी है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें