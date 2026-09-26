अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है जो ईरान की ओर से शांति लाने के लिए अमेरिका के सामने रखा था। प्रस्ताव में कहा गया था कि अगर अमेरिका मान जाता है तो होर्मुज जलमार्ग फिर से खुल सकता है और सात दिनों के भीतर पूरे मिडिल ईस्ट में लड़ाई खत्म हो सकती है।

‘द वॉल स्ट्रीट जर्नल’ में छपी रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। ईरान ने अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क में UN महासभा के दौरान यह योजना पेश की थी और कतर के जरिए इसे अमेरिकियों तक पहुँचाया था।

ईरानी अधिकारियों का क्या कहना था?

इस प्रस्ताव को लेकर ईरानी अधिकारियों का कहना था कि इससे सात महीने से चल रही वह लड़ाई खत्म हो सकती है, जिसने दुनिया के सबसे अहम शिपिंग रास्तों में से एक से तेल की सप्लाई में रुकावट पैदा कर दी है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने कहा कि वह ‘द वॉल स्ट्रीट जर्नल’ की इस रिपोर्ट की तुरंत पुष्टि नहीं कर सका कि प्रस्ताव ठुकरा दिया गया है।

अब सब कुछ तैयार है- अब्बास अराघची

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने शुक्रवार को यूएन में पत्रकारों से कहा कि इस समझौते से होर्मुज को फिर से खोलने के लिए सात दिन की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी और साथ ही इलाके में चल रही लड़ाई भी कुछ समय के लिए रुक जाएगी। उन्होंने कहा, “अगर अमेरिका समझौता करने और होर्मुज जलमार्ग को फिर से खोलने को लेकर गंभीर है, तो अब सब कुछ तैयार है।”

अब्बास अराघची ने कहा कि अगर अमेरिका सहमत हो जाता है, तो दोनों पक्ष “आपसी सहमति वाले विषयों” पर व्यापक बातचीत की ओर बढ़ सकते हैं, जिसमें ईरान का परमाणु कार्यक्रम भी शामिल हो सकता है। इस योजना के तहत लेबनान समेत सभी मोर्चों पर लड़ाई रोक दी जाएगी, लेकिन इसके बदले में अमेरिका को ईरानी पोर्ट्स पर लगी नाकेबंदी हटानी होगी, ईरान के फ्रीज किए गए फंड जारी करने होंगे और तेल पर लगे बैन हटाने होंगे।

इधर ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने वॉल स्ट्रीट को बताया कि अगर अमेरिका शांति समझौते को मान भी लेता है, तब भी ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर कोई ढील नहीं देगा और न ही यूरेनियम संवर्धन या संवर्धित यूरेनियम को देश से बाहर भेजने के मामले में मानेगा। हालांकि ट्रंप कह चुके हैं कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दिया जाएगा।

क्या है ईरान का सात दिन वाला प्रस्ताव?

अमेरिका के डील पर सहमत होते ही सात दिन की काउंटडाउन शुरू हो जाएगी।

लेबनान समेत सभी मोर्चों पर लड़ाई रुक जाएगी।

सात दिन पूरे होने पर होर्मुज जलमार्ग (Strait of Hormuz) फिर से खुल जाएगा।

अमेरिका ईरानी बंदरगाहों पर लगी अपनी नौसैनिक नाकेबंदी हटाना होगा।

अमेरिका, ईरान के फ्रीज किए गए फंड को जारी करेगा।

अमेरिका ईरानी तेल पर लगे अपने बैन हटा लेगा।

इसके बाद दोनों पक्ष आपसी सहमति वाले विषयों पर व्यापक बातचीत की ओर बढ़ेंगे, जिसमें ईरान का परमाणु कार्यक्रम भी शामिल हो सकता है।

ट्रंप को है शक

नाम न बताने की शर्त पर एक अमेरिकी अधिकारी ने पहले मध्यस्थों के जरिए हुई बातचीत को “सकारात्मक और रचनात्मक” बताया था। लेकिन ‘वॉल स्ट्रीट जर्नल’ के मुताबिक, ट्रंप को शक है कि ईरान उनकी मांगें मानेगा या नहीं; उन्होंने अपने स्टाफ से कहा है कि उन्हें लगता है कि दोबारा बमबारी का अभियान शुरू हो सकता है। यह प्रस्ताव उन कई कूटनीतिक कोशिशों में से एक है जो सातवें महीने में चल रहे युद्ध को खत्म करने में नाकाम रही हैं।

यह संघर्ष 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमलों के साथ शुरू हुआ था और तब से इसमें कभी रुकावट तो कभी फिर से लड़ाई शुरू होती रही है; इसमें हजारों लोग मारे गए हैं, ईरान की पारंपरिक सैन्य ताकत कमजोर हुई है और उसकी अर्थव्यवस्था को और नुकसान पहुँचा है।

यह टकराव पूरे इलाके में कैसे फैला?

ईरान और उसके सहयोगियों ने इस लड़ाई को पूरी मिडिल ईस्ट में फैला दिया है। ओमान के साथ मिलकर होर्मुज जलमार्ग (Strait of Hormuz) को नियंत्रित करने वाले ईरान ने खाड़ी में मौजूद अमेरिका के सहयोगियों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए, जबकि ईरान के साथ जुड़े हूती लड़ाकों ने यमन से सऊदी अरब के हितों को निशाना बनाया है। इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया पर एक पाइपलाइन पर हमले का आरोप है, जिसकी वजह से कुछ समय के लिए सऊदी अरब का तेल मार्केट से हट गया था। इधर लेबनान में हिज़्बुल्लाह की इजरायली सेना के साथ मुठभेड़ जारी है।

ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अराघची ने सऊदी अरब के अपने समकक्ष, प्रिंस फैसल बिन फरहान को उस समझौते के बारे में जानकारी दी जो ईरान और ओमान के बीच जलमार्ग (स्ट्रेट) से सुरक्षित शिपिंग रूट को लेकर हुआ है।

सऊदी अरब पर हूती हमलों का क्या मामला है?

सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने कहा कि उसने शनिवार तड़के रियाद की ओर आ रहे दो ड्रोन और खमीस मुशेत को निशाना बनाने वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल को रोका है। हूती ने जुलाई में रियाद के खिलाफ नौसैनिक नाकेबंदी की घोषणा के बाद से सऊदी शहरों, ऊर्जा बुनियादी ढांचे और शिपिंग को निशाना बनाया है। इससे वैश्विक तेल आपूर्ति पर और दबाव बढ़ा है। साथ ही होर्मुज के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल होने वाले लाल सागर के रास्ते पर भी अब खतरा पैदा हो गया है।

सऊदी अरब के साथ संयुक्त रक्षा समझौते में साझेदार तुर्की और पाकिस्तान के रक्षा अधिकारियों ने शुक्रवार को रियाद में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने और सैन्य सहयोग पर चर्चा करने के लिए बैठक की। यह बैठक मक्का संयुक्त रक्षा समझौते के तहत तीनों देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात के एक दिन बाद हुई। यूनिसेफ ने शुक्रवार को कहा कि यमन में हिंसा के कारण बच्चों में गंभीर कुपोषण की समस्या बढ़ गई है।

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