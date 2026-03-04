स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने एक बार फिर ईरान में अमेरिका और इजरायल की सैन्य कार्रवाइयों की आलोचना की और आगाह किया कि ईरान युद्ध में लाखों लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने के लिये ‘रूसी रूलेट गेम’ खेला जा रहा है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंन ने मंगलवार को स्पेन के साथ अमेरिकी व्यापार को समाप्त करने की धमकी दी क्योंकि स्पेन ने ईरान पर हमलों में अमेरिका को संयुक्त सैन्य अड्डों का उपयोग करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था।

पेड्रो सांचेज़ ने एक टीबी संबोधन में कहा, ”हम किसी प्रतिशोध के डर से किसी ऐसी चीज में शामिल नहीं होने जा रहे हैं, जो दुनिया के लिए बुरा है और हमारे मूल्यों और हितों के विपरीत भी है।”

ईयू का सदस्य है स्पेन

यह स्पष्ट नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप यूरोपीय संघ के सदस्य स्पेन के साथ व्यापार कैसे बंद करेंगे। यूरोपीय संघ अपने सभी 27 सदस्यों की ओर से व्यापार पर बातचीत करता है।

स्पेन के इनकार के बावजूद, डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को दक्षिणी स्पेन में दो सैन्य ठिकानों का जिक्र करते हुए कहा था, ”अगर हम चाहें तो हम उनके उन अड्डों का उपयोग कर सकते हैं, जो अमेरिका और स्पेन साझा करते हैं… लेकिन हमें ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है।”

