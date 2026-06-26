मिडिल ईस्ट में शांति समझौते पर सवाल उठाते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को जहाजों पर “हमला” करने के लिए ईरान की कड़ी आलोचना की और इसे सीजफायर समझौते का उल्लंघन बताया। होर्मुज जलमार्ग से गुजर रहे कम से कम चार जहाजों पर हमले की खबर मिली है।

दोनों पक्षों के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर होने के बाद अमेरिका और ईरान शांति समझौते के लिए बातचीत कर रहे हैं।

अमेरिका ने तीन ड्रोन मार गिराए

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ‘ट्रुथ सोशल’ पर पोस्ट किया कि “इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने होर्मुज जलमार्ग से गुजर रहे जहाजों पर कम से कम चार ‘वन-वे अटैक ड्रोन’ दागे। हमने तीन अन्य ड्रोन मार गिराए। जाहिर है, यह हमारे सीजफायर समझौते का एक मूर्खतापूर्ण उल्लंघन है।”

The Islamic Republic of Iran shot at least four One Way Attack Drones at Ships transversing the Strait of Hormuz. One of the Drones solidly hit the upper deck of a large and very expensive Cargo Carrying Ship. Damage was done, but the Ship was able to proceed on its way. We… pic.twitter.com/ljvgQZb4b7 — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) June 26, 2026

ईरान के हमलों से हुए नुकसान के बारे में बताते हुए ट्रंप ने कहा कि एक ड्रोन ने सामान ढोने वाले एक बड़े और बहुत महंगे जहाज के ऊपरी डेक पर जोरदार टक्कर मारी। इससे नुकसान तो हुआ, लेकिन जहाज अपना सफर जारी रखने में कामयाब रहा। हमने तीन अन्य ड्रोन मार गिराए। जाहिर है, यह हमारे सीजफायर समझौते का एक मूर्खतापूर्ण उल्लंघन है।

‘एवर लवली’ पर ईरान का हमला

अमेरिकी अधिकारियों का आरोप है कि ईरान के IRGC ने होर्मुज जलमार्ग (Strait of Hormuz) से निकलते समय सिंगापुर के झंडे वाले कार्गो जहाज ‘एवर लवली’ पर ड्रोन से हमला किया। जहाज को ओमान के पास निशाना बनाया गया। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन्स (UKMTO) ने कहा कि उस इलाके में जहाज पर किसी प्रोजेक्टाइल (हथियार) से हमला हुआ।

वहीं, घटना वाले दिन रोज गार्डन में एक डिनर के दौरान बोलते हुए ट्रंप ने दावा किया, “हमने उन्हें बुरी तरह हराया है, और अब हम पूरी ताकत की स्थिति से बातचीत कर रहे हैं।”

उन्होंने आगे कहा कि ईरान “बहुत बुरी तरह” से समझौता करना चाहता है और कहा, “उनके पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। और वे इस बात पर सहमत हो गए हैं।”

होर्मुज जलमार्ग पर ईरान ने क्या कहा?

ईरान ने शुक्रवार को होर्मुज जलमार्ग पर अपना रुख फिर से दोहराया और खाड़ी देशों को अमेरिका का साथ न देने की चेतावनी दी। ईरान ने अमेरिका और छह खाड़ी देशों के उस संयुक्त बयान को हस्तक्षेप करने वाला, गैर-जिम्मेदाराना और उकसावे वाला बताया, जिसमें उसके प्रस्तावित समुद्री कदम को खारिज किया गया था।

ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने X पर पोस्ट किया, “होर्मुज जलमार्ग से सुरक्षित आवाजाही की गारंटी अस्पष्ट व्यवस्थाओं, समानांतर मार्गों या ऐसे फैसलों के तहत नहीं दी जा सकती, जिनमें तटीय देश के तौर पर ईरान की भूमिका को ध्यान में न रखा गया हो।”

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ईरानी के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने एक साफ बयान जारी किया है। पेजेशकियन ने मंगलवार को कहा कि ईरान का मिसाइल कार्यक्रम अमेरिका के साथ हुए 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) का हिस्सा नहीं है और इसे भविष्य के किसी भी समझौते में शामिल नहीं किया जाएगा। किसी भी तरह के संबंध को दृढ़ता से खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि ईरान की मिसाइलें समझौते में शामिल नहीं थीं और कभी नहीं होंगी। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें