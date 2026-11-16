अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि वह उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन से इस हफ्ते चीन में मुलाकात कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो पूर्वी एशिया की उनकी आगामी यात्रा का स्वरूप पूरी तरह से बदल सकता है।

डोनाल्ड ट्रंंप ने अपने पिछले कार्यकाल में तीन बार किम जोंग उन से मुलाकात की थी। इन मुलाकातों में एक मुलाकात कोरिया के डिमिलिटराइज्ड जोन में हुई थी। उन्होंने अमेरिका में मीडिया से बातचीत में कहा कि किम जोंग उन तीन देशों की समिट के लिए चीन आ सकते हैं। मुलाकात होगी या नहीं, यह चीन के राष्ट्रपति पर निर्भर करता है।

#WATCH | US President Donald Trump says, "Yes, we might have Kim Jong Un (in China for the trilateral summit). He may come. I don't know. That's up to President Xi"



(Source: US Network Pool Via Reuters) pic.twitter.com/eFpdEs5Zpl — ANI (@ANI) November 16, 2026

डोनाल्ड ट्रंप पहले भी अपने मौजूदा कार्यकाल में किम जोंग उन से दोबारा मिलने की इच्छा जता चुके हैं। हालांकि, अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों ने पहले कहा था कि फिलहाल ऐसी किसी मुलाकात की तत्काल कोई योजना नहीं है।

इसके अलावा, डोनाल्ड ट्रंप पहले भी कई बार किम जोंग उन से मुलाकात की संभावना जता चुके हैं, लेकिन ये मुलाकातें कभी नहीं हो पाईं। पिछले साल एशिया दौरे के दौरान भी उन्होंने ऐसी ही बात कही थी।

उत्तर कोरिया ने फिलहाल अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात करने की कोई इच्छा नहीं जताई है। इस बारे में न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने टिप्पणी के लिए UN में उत्तर कोरिया के मिशन से संपर्क किया गया, लेकिन खबर लिखे जाने तक कोई जवाब नहीं मिला।