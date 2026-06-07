Trump Threatened Iran: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को ईरान को फिर से धमकी देते हुए कहा कि अगर शांति समझौते के लिए बातचीत विफल रहती है तो वह उन्हें पूरी तरह से तबाह कर देंगे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि अमेरिका तेहरान के साथ एक समझौते पर पहुंचने के करीब है।

रविवार को एनबीसी न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान के साथ यह कोई अंतहीन युद्ध नहीं है। उन्होंने आगे कहा, “हम तीन महीने से ऐसा कर रहे हैं; इसका अधिकांश समय काफी हद तक युद्धविराम के तहत रहा है।”

‘पूरी तरह तबाह करूंगा’

ईरान को नई धमकियां देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, “मैं या तो बातचीत के जरिए ऐसा करूंगा, जहां हम समझौते के बहुत करीब हैं, या मैं उन्हें पूरी तरह से तबाह कर दूंगा… असल में यह आसान रास्ता है।” अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों पक्ष शांति समझौते पर सहमत होने और 28 फरवरी को शुरू हुए संघर्ष को समाप्त करने के बहुत करीब हैं। ट्रंप ने एनबीसी न्यूज को बताया , “हमारे पास कुछ मुद्दे हैं। वे बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे भी नहीं लगते।”

ईरान के परमाणु कार्यक्रम के बारे में चर्चा करते हुए ट्रंप ने कहा कि इस्लामिक गणराज्य ने वर्षों से परमाणु हथियार हासिल करने के अमेरिकी दावों को खारिज किया है। उसने इस तथ्य को स्वीकार कर लिया है कि उनके पास परमाणु हथियार नहीं होंगे।

‘यूरोनियम को ईरान से लेकर नष्ट करेंगे’

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान के 400 किलोग्राम से अधिक उच्च संवर्धनित यूरेनियम को जब्त करने और नष्ट करने के लिए दृढ़ संकल्पित है. चाहे तेहरान इसमें शामिल हो या न हो। उन्होंने कहा, “हम इसे निकालेंगे और नष्ट करेंगे, चाहे यह हमारी साइट पर हो या हम इसे साइट से बाहर ले जाएं।”

ट्रंप ने ईरान के वर्तमान सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई को बहुत बुद्धिमान और अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में अधिक तर्कसंगत बताया। इस बीच ईरान के शीर्ष वार्ताकार मोहम्मद बगेर ग़ालिबफ़ ने लेबनान की राजधानी बेरूत में इज़राइल द्वारा तनाव बढ़ाने के बाद सीधे टकराव की चेतावनी दी है।

ईरान भी है आक्रामक

ग़ालिबफ़ ने X पर एक पोस्ट में कहा, “ईरान न केवल बातचीत का रास्ता रोकेगा, बल्कि हम दुश्मन के साथ सीधे टकराव में भी होंगे।” अमेरिका और इजरायल पर जमकर निशाना साधते हुए ईरान के संसद अध्यक्ष ने कहा, “वे न तो युद्धविराम के लिए प्रतिबद्ध हैं और न ही संवाद में विश्वास रखते हैं। नौसैनिक नाकाबंदी और लेबनान से संबंधित समझौतों के उल्लंघन के जरिए वे यह प्रदर्शित कर रहे हैं कि वे केवल शक्ति की भाषा समझते हैं।”

ईरान के खिलाफ अमेरिका-इजरायल युद्ध रविवार को 100वें दिन में पहुंच गया। अभी तक कोई विजेता नहीं है और न ही युद्ध के खत्म होने के कोई आसार दिख रहे हैं। अमेरिका का खर्च अरबों डॉलर तक पहुंच गया है। युद्ध की शुरुआत में अमेरिका-इजरायल के हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद एक क्षेत्रीय संघर्ष शुरू हो गया। इसमें लेबनान और खाड़ी के देश शामिल हो गए। पढ़िए पूरी खबर…