Donald Trump on Iran War: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध के दौरान ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अब किसी भी तरह का युद्ध नहीं होगा। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान परमाणु प्रोजेक्ट को बंद करने के लिए मान गया है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि अमेरिका ने ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर जारी हमले फिलहाल 5 दिनों के लिए रोकने का फैसला किया है।

ध्यान देने वाली बात यह भी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि दोनों देशों की बीच सार्थक बातचीत हुई है, जिसके चलते अगले 5 दिन तक हमले न करने का फैसला किया गया है। दूसरी ओर, ईरानी मीडिया ने सरकारी सूत्रों के हवाले से अमेरिका से बातचीत की खबरों को खारिज कर दिया। इसके बाद अब ट्रंप ने युद्ध को लेकर लेटेस्ट बयान दिया है।

#WATCH | US President Donald Trump says, "….I did not call; they (Iran) called; they wanted to make a deal. We are very willing to make a deal. It is going to be a good deal. There are going to be no more wars, nuclear weapons; they have agreed that they are not going to have… pic.twitter.com/Ymznm0PQhO — ANI (@ANI) March 23, 2026

अब नहीं होगा कोई युद्ध- ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से बातचीत के मुद्दे पर कहा, “मैंने फोन नहीं किया; उन्होंने (ईरान ने) फोन किया; वे समझौता करना चाहते थे। हम समझौता करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। यह एक अच्छा समझौता होगा।

पिछले तीन हफ्तों से जारी युद्ध के बीच ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि युद्ध जल्द खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा, “अब कोई युद्ध नहीं होगा, कोई परमाणु हथियार नहीं होंगे; वे इस बात पर सहमत हो गए हैं कि वे अब परमाणु हथियार नहीं रखेंगे।”

मुजतबा खामेनेई को नहीं नेता नहीं मानते ट्रंप

इसके अलावा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, “हमने ईरान के सुप्रीम लीडर से कोई बात नहीं की है। हम मुजतबा खामेनेई को ईरान का लीडर नहीं मानते हैं। उन्होंने कहा कि हम ईरान के असली नेता के साथ बात कर रहे हैं और आज उनसे फोन पर बात हो सकती है।”

उन्होंने कहा कि अमेरिका की अमेरिका की ओर से व्हाइट हाउस से सलाहकार स्टीव बिटकॉफ और जेरेड कुशनर ने कल रात ईरान के साथ वार्ता में भाग लिया। तीन क्षेत्रीय देशों के विदेश मंत्रियों ने व्हाइट हाउस के दूत स्टीव विटकॉफ और ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची के साथ अलग-अलग वार्ता की। ट्रंप ने मीडिया से कहा कि बातचीत में काफी प्रगति हुई है और कई अहम चरण पूरे कर लिए गए हैं।

ट्रंप ने दावा किया कि वे ऐसे व्यक्ति से बातचीत कर रहे हैं, जिसे वह एक सम्मानित नेता मानते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान यूरेनियम को एनरिच करे,लेकिन वह इस मुद्दे पर नियंत्रण चाहता है।

भारत के दो एलपीजी टैंकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से गुजर रहे हैं। (Image Source: https://www.marinetraffic.com/ & AP)

भारतीय ध्वज वाले दो एलपीजी (Liquefied Petroleum Gas) टैंकर फारस की खाड़ी से अब आगे बढ़ रहे है और आज ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़’ पार कर सकते हैं। ये जहाज एक ऐसे रूट से होकर गुजर रहे हैं जो ईरान के कब्जे वाले जल क्षेत्र से होकर जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि तेहरान चेकपॉइंट बनाकर जहाजों की आवाजाही को नियंत्रित कर सकता है। शिप ट्रैकिंग डेटा के अनुसार, ये दोनों भारतीय एलपीजी टैंकर पाइन गैस (Pine Gas) और जग वसंत (Jag Vasant) सोमवार दोपहर तक ईरान के लारक और क़ेश्म द्वीपों के बीच के जल क्षेत्र के करीब पहुंच चुके थे। पढ़िए पूरी खबर…