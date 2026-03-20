Iran War: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खत्म करने की धमकी दी और इस धमकी के जरिए शांत बैठे अपने सहयोगियों को सक्रिय करने की कोशिश की। इस बीच 6 नाटों देशों ने संकेत दिया है कि वे होर्मुज स्ट्रेट में ईरानी नाकाबंदी का समाधान करने के लिए अमेरिका के साथ एक संयुक्त ऑपरेशन पर विचार कर सकते हैं। इन देशों की पहल की वजह से दुनियाभर में कच्चे तेल की कीमतों में कमी आने की संभावना है।

बता दें कि दुनियाभर में इस्तेमाल होने वाले कच्चे तेल और ऊर्जा संबंधित सामान का 20 प्रतिशत होर्मुज स्ट्रेट से ही गुजरता है। कच्चे तेल के सप्लाई चेन के लिहाज अहम इस जलडमरूमध्य को ईरान ने रणनीतिक तौर पर बाधित कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ही इसे ईरान के कब्जे से छुड़ाने के लिए अपने सहयोगी देशों से मदद मांगी थी।

ट्रंप को सहयोग देंगे नाटो के ये 6 देश

अब यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड और जापान ने कहा है कि वे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग से आवागमन बहाल करने के उद्देश्य से एक मिशन की योजना बनाने के लिए तैयार हैं। हालांकि, संयुक्त प्रयास की समयसीमा या प्रकृति के बारे में अभी तक कोई घोषणा नहीं की गई है। जर्मनी और नीदरलैंड ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी भागीदारी युद्धविराम या कम से कम शत्रुता के विराम पर निर्भर करेगी।

सुरक्षित परिवहन पर ध्यान केंद्रित करें

इन देशों में अपने बयानों में ईरान द्वारा होर्मुज स्ट्रेट पर नाकाबंदी करने की कड़ी निंदा की है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने कहा कि अपने सहयोगियों के साथ मिलकर हम खाड़ी में निहत्थे वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान द्वारा किए गए हालिया हमलों, तेल और गैस प्रतिष्ठानों सहित नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमलों और ईरानी सेना द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य को वस्तुतः बंद करने की कड़ी निंदा करते हैं।

6 देशों के संयुक्त बयान में सुरक्षित समुद्री आवागमन सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया गया। इसमें रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारों से तेल निकलने और सप्लाई चेन दुरुस्त करने पर भी जोर दिया गया। इन देशों ने युद्ध में शामिल दोनों पक्षों द्वारा तेल और गैस सुविधाओं पर किए जा रहे हमलों को तत्काल रोकने का आह्वान किया।

ट्रंप ने दी थी ईरान को उड़ा देने की धमकी

सरकारी प्लेटफार्मों पर प्रकाशित यह घोषणा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा ईरान को “उड़ा देने” की चेतावनी के तुरंत बाद आई। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा,”मुझे आश्चर्य है कि अगर हम ईरानी आतंकी संगठन के बचे-खुचे हिस्से को ‘खत्म’ कर दें, और इसका इस्तेमाल करने वाले देशों को तथाकथित ‘जलडमरूमध्य’ की जिम्मेदारी सौंप दें, तो क्या होगा? इससे हमारे कुछ अनुत्तरदायी ‘सहयोगी’ तुरंत हरकत में आ जाएंगे ।”

यूरोपीय देश और जापान दोनों ही खाड़ी देशों से तेल आयात पर काफी हद तक निर्भर हैं। ब्रेंट क्रूड की बढ़ती कीमतों और आपूर्ति में व्यवधान के जोखिम को लेकर तेजी से चिंतित हो रहे हैं। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि उन्हें अमेरिका के अधिकांश नाटो सहयोगियों से सूचित किया गया है कि वे ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल द्वारा किए जा रहे सैन्य अभियानों में “शामिल नहीं होना चाहते।

तुलसी गबार्ड का राष्ट्रपति ट्रंप से अलग बयान (फोटो सोर्स-एपी)

अमेरिका की इंटेलिजेंस प्रमुख तुलसी गबार्ड ने एक बयान में पाकिस्तान को बड़ा परमाणु खतरा बताया है। उन्होंने ईरान, चीन, रूस और उत्तर कोरिया को भी उन देशों में शामिल किया है, जहां परमाणु क्षमता विकसित की जा रही है। पढ़िए पूरी खबर…