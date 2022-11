White House के लिए फिर लड़ूंगा चुनाव, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ने कहा- मैं US President रहता तो नहीं होता रूस-यूक्रेन युद्ध

US Presidentail Election: पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के लिए अपना तीसरा अभियान शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं।

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Photo Source- ANI)

पढें अंतरराष्ट्रीय (International News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram