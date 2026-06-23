Donald Trump on Crude Oil Supply: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि होर्मुज जलमार्ग खुलने के बाद एक दिन 1.9 करोड़ बैरल तेल होर्मुज से गुजर चुका है। उनके इस बयान ने वैश्विक तेल बाजार में नई हलचल मचाई है। ट्रंप ने कहा है कि कच्चे तेल की कीमतें तेजी से गिर रही हैं और तेल आपूर्ति सहज होती जा रही है।

डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पोस्ट में लिखा कि कल होर्मुज जलडमरूमध्य से रिकॉर्ड 19 मिलियन बैरल तेल का प्रवाह हुआ। ट्रंप का कहना है कि यह अब तक का सबसे बड़ा ऑल-टाइम रिकॉर्ड है। इस भारी आपूर्ति के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें तेजी से नीचे आ रही हैं।

बता दें कि कच्चे तेल की कीमतों में आ रही इस गिरावट को अमेरिकी प्रशासन अपनी बड़ी सफलता मान रहा है। दूसरी ओर अमेरिका और ईरान दोनों ही शांति वार्ता को लेकर लगातार सकारात्मक संकेत दे रहे हैं।

डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और परमाणु निरक्षण पर क्या कहा?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया पर निशाना साधते हुए कहा कि तमाम झूठे बयानों के बावजूद ईरान भविष्य में हमेशा के लिए उच्चतम स्तर के परमाणु निरीक्षण के लिए पूरी तरह सहमत हो गया है। ट्रंप का कहना है कि ईरान का यह कदम परमाणु ईमानदारी सुनिश्चित करेगा और अगर ईरान इस पर सहमत नहीं होता, तो आगे कोई बातचीत नहीं होती।

कैसे रिलीज होगा ईरान का फंड?

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ शांति वार्ता को अमेरिकी किसानों के लिए एक जीत बताया है। उन्होंने कहा कि ईरान के फ्रीज किए गए फंड को जारी करने की शर्त यह होगी कि वह देश अमेरिका में उगाए गए मक्का, सोयाबीन और गेहूं खरीदे। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, “ईरान को इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यह एक मानवीय संकट है और मुझे लगता है कि मदद करना ज़रूरी है।

हालांकि यह संभावना कम है कि ईरान अमेरिका से बड़ी मात्रा में कृषि उत्पाद खरीदना शुरू करेगा। इंटरनेशनल फ़ूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के रिसर्च फ़ेलो एमेरिटस जोसेफ ग्लॉबर ने कहा, “मुझे नहीं लगता कि कम समय में व्यापार बहुत बड़ा होगा।”

ग्लॉबर ने कहा कि इस बात की संभावना कम है कि ईरान अमेरिका के लिए खाद्य पदार्थों के मामले में अपने दूसरे व्यापारिक साझेदारों का साथ छोड़ देगा। उन्होंने कहा कि ईरान के मुख्य आपूर्तिकर्ताओं में ब्राज़ील, भारत, तुर्की, यूरोपीय संघ, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना शामिल हैं और अमेरिका से खरीदारी करने की ट्रंप की मांग से हमारे कुछ प्रतिस्पर्धियों के साथ कड़वाहट पैदा हो सकती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी-7 शिखर सम्मेलन में कहा कि आज के समय में आपसी विश्वास सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत है और दुनिया विश्वास की कमी का सामना कर रही है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत जी-7 देशों के नेताओं से कहा कि देशों के बीच साझेदारी का भविष्य इसी विश्वास को दोबारा मजबूत करने पर निर्भर करेगा। पढ़िए पूरी खबर…