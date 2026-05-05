अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। व्हाइट हाउस ने इस जीत को ऐतिहासिक और निर्णायक बताया।

व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई ने कहा, राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही के ऐतिहासिक और निर्णायक जीत के लिए बधाई दी है।

भाजपा ने पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 207 सीटें जीती हैं, जो बहुमत के आंकड़े 147 का आकंड़ा पार कर लिया है। हालांकि अभी फालता विधानसभा सीट पर दोबारा चुनाव होने हैं।

भाजपा ने 207 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया है क्योंकि आजादी से अब तक वहां भाजपा की सरकार नहीं बनी थी। इस चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को महज 80 सीटें ही हासिल हुई हैं। साथ ही ममता बनर्जी भवानीपुर की अपनी सीट पर गवां बैठी हैं। इसी के साथ कांग्रेस और आम जनता उन्नयन पार्टी ने दो सीटें जीती हैं, जबकि सीपीआई (एम) और ऑल इंडिया सेक्यूलर फ्रंट को एक-एक सीटें हासिल हुई हैं।