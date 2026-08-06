मंगलवार को वाशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ले जा रहा एक सैन्य हेलीकॉप्टर एक यात्री विमान के काफी करीब से गुजरा। इस घटना में ट्रंप बाल-बाल बच गए और किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। यह घटना मंगलवार दोपहर को उस समय घटी जब ट्रंप लॉस एंजिल्स की अपनी यात्रा के दौरान व्हाइट हाउस से जॉइंट बेस एंड्रयूज जा रहे थे।

अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के हवाले से बताया कि डोनाल्ड ट्रंप के दल और रोनाल्ड रीगन नेशनल एयरपोर्ट के टावर में मौजूद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के बीच कम्यूनिकेशन में गड़बड़ी के कारण फ्लाइट में दहशत का माहौल पैदा हुआ। हेलीकॉप्टर और एटीसी के बीच गलत संचार के कारण नियंत्रकों को एयर ट्रैफिक को मंजूरी देने में देरी हुई जिसके परिणामस्वरूप मरीन वन 1.2 किलोमीटर की निकटता के भीतर आ गया।

चालक दल और एयर ट्रैफिक कंट्रोलरों के बीच कम्यूनिकेशन में गड़बड़ी

अमेरिकी विमानन एजेंसी, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि वह घटना की समीक्षा कर रही है जबकि राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड इसकी जांच कर रहा है। यह घटना संभवतः मरीन वन हेलीकॉप्टर के चालक दल और वाशिंगटन हवाई अड्डे के एयर ट्रैफिक कंट्रोलरों के बीच कम्यूनिकेशन में गड़बड़ी के कारण हुई। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, व्हाइट हाउस से उड़ान भरने से पहले ट्रंप के हेलीकॉप्टर ने कंट्रोलरों को तीन बार यह बताने की कोशिश की कि उड़ान भरने में तीन मिनट बाकी हैं।

कंट्रोलर ने हालांकि, संदेश नहीं सुना और हेलीकॉप्टर आगे बढ़ गया जो एनवॉय एयर के एक यात्री विमान के रास्ते के बेहद करीब आ गया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें दिखाया गया है कि ट्रंप के हेलीकॉप्टर के विपरीत दिशा में उड़ने से कुछ सेकंड पहले ही यात्री विमान ने उड़ान भर ली थी। द टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, मरीन वन यात्री जेट से लगभग 1.2 किलोमीटर की दूरी पर आ गया था।

अमेरिकन एयरलाइंस के विमान और सेना के हेलीकॉप्टर के बीच टक्कर

इस घटना ने पिछले साल एक सैन्य हेलीकॉप्टर और एक यात्री विमान के बीच हुई दुखद टक्कर की भयावह यादें ताजा कर दीं। जनवरी 2025 में, रोनाल्ड रीगन वाशिंगटन राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास अमेरिकन एयरलाइंस का एक यात्री विमान और अमेरिकी सेना का एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे जिसमें सवार सभी 67 लोगों की मौत हो गई थी। यह 2001 के बाद से अमेरिका में हुई सबसे घातक हवाई दुर्घटना थी।

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अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सख्त इमिग्रेशन नीति का असर अब सेना से जुड़े परिवारों पर भी दिखाई देने लगा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, सक्रिय ड्यूटी पर तैनात 50 से अधिक अमेरिकी सैनिकों के माता-पिता और जीवनसाथियों को हिरासत में लिया गया है। इनमें से कई लोगों को निर्वासित भी किया जा चुका है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें